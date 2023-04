WTA levanta el boicot impuesto a China a raíz de caso Peng

Click to copy

La gira profesional de tenis de mujeres volverá a realizar torneos en China a finales de este año, al anunciar el jueves el fin de un boicot impuesto en 2021 ante las preocupaciones por la seguridad de la exjugadora Peng Shuai, quien había dicho que un prominente funcionario abusó sexualmente de ella.

Steve Simon, presidente y director general de la WTA, reconoció en una entrevista con The Associated Press que el objetivo perseguido no se alcanzó: Una oportunidad para que alguien de la gira se reuniera con Peng y para que se realizara una investigación transparente sobre las acusaciones hechas por la tenista campeona en dobles dentro de torneos del Grand Slam.

Sin embargo, Simon precisó que se tomó la decisión de volver al país asiático tras consultas con las jugadoras y con representantes de los torneos.

“La postura que tomamos en su momento fue la apropiada y la defendemos. Pero a 16 meses de esto, estamos convencidos de de que nuestras peticiones no serán atendidas, y continuar con la misma estrategia no tiene sentido”, dijo Simon desde St. Petersburg, Florida, donde tiene su sede la WTA.

“Así, necesitábamos adoptar una estrategia diferente. Con esto, nuestros miembros creen que ha llegado el momento de reanudar la misión en China, donde creemos que podemos seguir marcando una diferencia positiva, como lo hemos hecho durante los últimos 20 años, asegurando simultáneamente que Peng no sea olvidada. Al volver, ojalá que se logren más progresos”.

No ha habido reportes de que Peng haya aparecido en público desde los Juegos Olímpicos de Invierno realizados el año pasado en Beijing. En aquel entonces, la tenista apareció en actos que parecieron cuidadosamente orquestados.

Sin embargo, Simon dijo que la WTA ha “recibido garantías de personas cercanas a ella... en el sentido de que está segura y vive con su familia en Beijing”.

Simon añadió que la Asociación China de Tenis ha asegurado a la gira que “no habrá problema alguno con nuestras deportistas ni nuestro personal mientras se compite en la región”.

El dirigente consideró que el cambio de postura constituye una “decisión organizacional” y destacó: “La gran mayoría de las deportistas apoyaron esto y querían ver un regreso (a China)... Y sentimos que era tiempo de volver”.

El calendario de la gira en China se revelaría en el próximo par de semanas, dijo Simon. Comenzaría en septiembre e incluiría las Finales de la WTA, que pondrían fin a la campaña en Shenzhen, así como otras escalas similares a las que hubo en 2019, antes de que la pandemia causara una serie de cancelaciones.

Peng, quien tiene ahora 37 años, ganó trofeos en dobles en Wimbledon y el Abierto de Francia. Alcanzó el primer sitio del ranking en dobles.

En individuales, fue semifinalista en el US Open y llegó a ser 14ta del escalafón.

Desapareció de la escena pública tras publicar en noviembre de 2021 dentro de sus redes sociales que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la forzó a tener relaciones sexuales con él. La publicación fue retirada rápidamente por las autoridades chinas.

Al mes siguiente, Simon, con el respaldo de la junta directiva, jugadoras, organizadores de torneos y patrocinadores de la WTA, dijo que la gira suspendería cualquier certamen en China. La medida costó a la WTA millones de dólares en ingresos.

___ Howard Fendrich está en Twitter como https://twitter.com/HowardFendrich