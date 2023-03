Mueren 14 personas en barco de migrantes en aguas de Túnez

Click to copy

TÚNEZ (AP) — Al menos 14 africanos murieron y 54 fueron rescatados cuando un bote en el que intentaban llegar a Europa se hundió frente a las costas de Túnez, informó el jueves la Guardia Nacional tunecina.

Los 14 cuerpos fueron recuperados durante la noche en el mar Mediterráneo frente a la región central de Sfax en Túnez, dijo The Associated Press el portavoz de la Guardia Nacional, Houssameddine Jbabli. La Guardia Nacional dijo que los inmigrantes eran del África subsahariana, pero no reveló sus nacionalidades.

En la misma noche, barcos de la guardia costera frustraron otras 14 embarcaciones que transportaban un total de 435 migrantes que intentaban un viaje similar desde las regiones central y sur de Túnez, informó Jbabli.

Las personas que huyen del conflicto o la pobreza suelen tomar barcos desde las costas tunecinas hacia Europa, a pesar de que el Mediterráneo central es la ruta migratoria más peligrosa del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Muchos son del África subsahariana, pero los tunecinos y personas de otras nacionalidades también se encuentran entre los que hacen el arriesgado viaje.

Las autoridades tunecinas han intensificado los arrestos de africanos sin documentos de residencia en las últimas semanas después de que el presidente Kais Saied arremetió contra los inmigrantes subsaharianos. Los comentarios avivaron un aumento en los incidentes racistas contra los negros africanos en Túnez.

En Bruselas, la comisaria de Asuntos Interiores de la UE, Ylva Johansson, expresó su preocupación el jueves por las declaraciones del presidente y dijo que son “muy preocupantes”, pero subrayó el papel de Túnez para ayudar a evitar que los inmigrantes lleguen a Europa.

Los tunecinos, egipcios y bangladesíes fueron las nacionalidades que más llegaron a Europa el año pasado provenientes desde el norte de África.

La UE envió cientos de millones de euros en ayuda en 2022, en gran parte para ayudar a Túnez a lidiar con las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Entre 2014 y 2020, el bloque invirtió 1.600 millones de euros (1.700 millones de dólares) en Túnez —el punto más cercano de África a la Italia continental— en gobernabilidad, consolidación de la democracia y asistencia social y económica.