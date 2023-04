Película de Johnny Depp inaugurará Cannes

NUEVA YORK (AP) — El drama histórico, “Jeanne du Barry”, estelarizado por Johnny Depp como el rey Luis XV, inaugurará la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes.

Los organizadores del festival francés anunciaron el miércoles que la edición del festival de este año comenzará con la película de época dirigida y protagonizada por la actriz y cineasta francesa Maïwenn, en el papel de la cortesana favorita de Luis XV, Jeanne du Barry.

“Jeanne du Barry” ha sido anunciada como la película que marca el regreso de Depp luego de su explosivo juicio del año pasado con su exesposa Amber Heard. Depp y Heard se acusaron mutuamente de abuso físico y verbal, tras lo cual un jurado civil otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños y 2 millones a Heard. En diciembre llegaron a un acuerdo legal.

“Jeanne du Barry” se estrenará el 16 de mayo en Cannes y, siguiendo la tradición, debutará ese mismo día en cines franceses. Netflix está relacionado con la película, pero solo vagamente. El servicio de streaming obtuvo la licencia de la película para la primera ventana de exhibición posterior a su paso por cines, 15 meses después de su debut, y sólo en Francia. El país galo tiene estrictas leyes que protegen las ventanas de exhibición de los cines, que también se relacionan con las reglas que rigen a los filmes en competencia de Cannes.

Todavía no se anuncia una fecha de estreno de “Jeanne du Barry” en el continente americano.

Cannes anunció previamente que “Indiana Jones and the Dial of Destiny” y “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese tendrán sus estrenos mundiales en el festival el próximo mes.