Woods se retira del Masters por lesión

Click to copy

Click to copy

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Tiger Woods se retiró el domingo del Masters antes de la reanudación de la tercera ronda debido a una lesión, con lo que se puso fin a su racha de completar los 72 hoyos de cada edición del torneo que había disputado en el Augusta National como profesional.

El torneo anunció 90 minutos previo al inicio de la jornada que Woods, menguado físicamente por las secuelas del accidente automovilístico de 2021 que casi provocó que le amputasen la pierna derecha, tomó la decisión de retirarse.

Se le vio renquear durante las rondas de práctica al inicio de la semana, así como en las primeras dos vueltas. Pero la cojera fue más pronunciada al empeorar las condiciones climáticas este fin de semana.

“Estoy decepcionado por tener que retirarme debido a un agravamiento de mi fascitis plantar”, dijo Woods en Twitter. “¡Gracias a los aficionados y al Masters que me han mostrado tanto amor y apoyo. Buena suerte a los jugadores hoy!”.

ADVERTISEMENT

El cinco veces campeón del Masters completó la segunda ronda el sábado en medio de la lluvia y el frío. Superó el corte con una anotación de 3 sobre el par de campo, logrando ampliar a 23 su racha en el torneo y así empatar Fred Couples y Gary Player por la más larga en la historia.

Woods, de 47 años, volvió para el inicio de la tercera ronda con temperaturas que apenas rozaban los 10 grados centígrados (50 F), encontrándose con un campo encharcado. Empezó en el décimo hoyo con un bogey y añadió otro en el 14, para luego encadenar doble bogeys al depositar la pelota en el agua en los hoyos 15 y 16.

Fue la primera vez que Woods hilvanó doble bogeys en un Masters.

Cuando la bocina sonó, para poner fin a la jornada al arreciar la lluvia, Woods se encontraba con una tarjeta de 9 sobre par y en el fondo de los que habían logrado superar el corte — a 22 golpes del líder Brooks Koepka.

“Siempre me ha encantado jugar en este campo de golf y disputar este torneo”, señaló Woods tras completar la segunda ronda el sábado. “Me ha tocado perderme algunos por las lesiones, pero siempre he querido competir aquí. Me encanta”.

Woods conquistó su quinto chaleco verde en 2019 cuando superó por un golpe a Koepka, Dustin Johnson y Xander Schauffele. Fue su primera consagración en un grande en 11 años y, a sus 43 años, Woods se convirtió en el segundo golfista más longevo en ganar el Masters luego que Jack Nicklaus lo hizo por sexta ocasión en 1986 teniendo 46 años.

ADVERTISEMENT

Woods sufrió graves lesiones en 2021 cuando su auto se salió de una vía en los suburbios de Los Ángeles, a 85 mph. El daño en la pierna fue tan severo que los doctores consideraron la posibilidad de amputarla. A una pregunta sobre la cantidad de tornillos empleada para mantenerla, Woods respondió secamente: “Muchísimos”.

Se recuperó y superó el corte en el Masters el año pasado con un par de rondas de 78 en el fin de semana.

Las lesiones han provocado que Woods tenga una limitada cantidad de torneos — los grandes y un puñado de competiciones. Disputó el Genesis Invitational en Riviera en febrero, pero se saltó las citas de Bay Hill y el Players Championship para poder estar en Augusta.