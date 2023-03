Los nominados a mejor actor de los Oscar

Click to copy

Esta combinación de fotografías muestra a los nominados a mejor actor de los Premios de la Academia, de izquierda a derecha, Austin Butler en "Elvis", Colin Farrell en "The Banshees of Inisherin", Brendan Fraser en "The Whale", Paul Mescal en "Aftersun", y Bill Nighy en "Living". (Warner Bros/Searchlight/A24/A24/Sony Pictures Classics vía AP)

LOS ANGELES (AP) — Es divertido cuando una categoría está llena de nominados primerizos en diferentes etapas de sus carreras. El Premio de la Academia a mejor actor parece ser una carrera entre Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, cada uno obtuvo notables victorias en los premios de los principales sindicatos cinematográficos y grupos de críticos. Los periodistas especializados en cine de The Associated Press predicen que Fraser tendrá la ventaja.

Todavía hay tiempo para ponerse al día con sus actuaciones.

A continuación, algunos detalles sobre los candidatos de este año, rumbo a la ceremonia de los Premios de la Academia del domingo, que se transmitirá en vivo por ABC en Estados Unidos y TNT para Latinoamérica a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT).

BRENDAN FRASER

A Brendan Fraser no le importa que la gente haya calificado su actuación en “The Whale” (“La ballena”), de Darren Aronofsky, en la que interpreta a un obeso profesor universitario recluso llamado Charlie como “un regreso”. Pero no es la palabra que elegiría.

“Si acaso, esta es una reintroducción más que un regreso”, dijo Fraser a AP. “Es una oportunidad para reintroducirme en una industria, que no creo que me haya olvidado como se dice. Nunca he estado tan lejos”.

La película, una adaptación de la obra de Samuel D. Hunter, muestra un lado diferente de Fraser como actor lejos de los afables papeles de acción y comedia que lo hicieron querido y famoso en la década de 1990. Charlie lidia con un pasado doloroso en medio de un pronóstico de salud terrible.

“Le di todo lo que tenía todos los días”, dijo. “Vivíamos bajo la amenaza existencial de COVID. El trabajo de un actor es abordar todo como si fuera la primera vez. Lo hice, pero también como si fuera la última vez”.

Edad: 54

Otros premios destacados: Critics Choice, Sindicato de Actores de la Pantalla.

COLIN FARRELL

En el cuento tragicómico de Martin McDonagh sobre el final de una amistad “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”), el personaje Pádraic de Colin Farrell está siendo atormentado por el Colm de Brendan Gleeson en su pequeña isla irlandesa en 1923.

“Tiene una inocencia que le impide comprender por qué su amigo de tantos años lo ha eliminado”, dijo Farrell sobre su personaje el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el premio a mejor actor. “Lo estremece hasta la médula ... Vive una vida hermosa y esa belleza le es arrebatada”.

La película fue una reunión para el trío que desarrolló un vínculo profundo en “In Bruges” (“Escondidos en Brujas”) hace 14 años.

“Desde el principio, hubo un profundo sentido de afinidad y comprensión mutua”, dijo Farrell a AP. “De una manera extraña, me entiendo más a mí mismo a través de Martin y su mente y su corazón y su trabajo. Y me entiendo más a mí mismo a través de mis interacciones con Brendan”.

Edad: 46

Otros premios destacados: Festival de Cine de Venecia, Círculo de Críticos de Nueva York, National Board of Review, Globos de Oro (comedia o musical).

AUSTIN BUTLER

Austin Butler dedicó tanto tiempo y energía mental y emocional a prepararse para interpretar a Elvis Presley en el excéntrico drama de Baz Luhrmann, que le resulta difícil hablar sin “sonar increíblemente pretencioso y engreído”, dijo a AP. “Hay ciertos aspectos que incluso yo no entiendo completamente”.

Las últimas semanas también han tenido sus propios altibajos emocionales, con su victoria en los Globos de Oro, su nominación al Oscar y la trágica muerte de Lisa Marie Presley en el lapso de unos pocos días.

“Los picos son tan altos y los valles son tan bajos”, dijo Butler.

“Solo desearía que Lisa Marie estuviera aquí con nosotros para celebrar. A veces, en medio de un dolor intenso y una pérdida devastadora, se siente un poco extraño celebrar. Pero también sé cuánto significó esta película para Lisa Marie, cuánto significó para ella el legado de su padre. Así que me siento muy orgulloso y honrado de ser parte de esa historia”.

Edad: 31

Otros premios destacados: Globos de Oro (drama), BAFTA.

BILL NIGHY

Bill Nighy interpreta a un funcionario británico que recibe un diagnóstico terminal en Londres en 1953 en la nueva versión de Oliver Hermanus del clásico de Kurosawa “Ikiru” (“Vivir”).

“Me conmovió mucho cuando lo estábamos haciendo, el hecho de que lo estábamos haciendo, que estábamos de vuelta y que era lo primero que hacía desde la pandemia”, dijo Nighy a AP. “La pandemia nos obligó a mirar nuestras prioridades en nuestras vidas y todo eso y esta película habla sobre cómo aprovechar al máximo cada día. Así que supongo que en ese sentido fue oportuno”.

El actor veterano dijo que pensó que estaban haciendo algo especial, pero que no estaba preparado para la recepción entusiasta que tuvo. Y dejando de lado la resonancia temática, no lo ha hecho pensar en su propia huella.

“Nunca pienso en términos de legado”, dijo. “Me resulta difícil entusiasmarme con un mundo que no me va a incluir”.

Edad: 73

Otros premios destacados: Asociación de Críticos Cinematográficos de Los Angeles

PAUL MESCAL

Paul Mescal no esperaba que después de hacer “Aftersun” fuera amigo de una niña de 11 años. Pero eso es lo que sucedió con su coprotagonista Frankie Corio en el set de la película personal y evocadora de Charlotte Wells sobre un joven padre y su hija de vacaciones en Turquía en la década de 1990.

“Estuvimos juntos dos semanas antes de que empezara la filmación. Había una especie de plan suelto que podíamos ensayar. E hicimos un poco de eso, pero al final, pasamos las dos semanas en las que yo jugaba a fingir que era su padre”, dijo Mescal a AP. “Es una de las mejores experiencias profesionales que he tenido. Realmente me sorprendió. Me enamoré de ella y la adoro y es simplemente una actriz fenomenal”.

El actor irlandés dijo que le gusta trabajar en películas más pequeñas con directores primerizos. En todo caso, espera que su prominencia después de su nominación pueda ayudar a que se realice otro proyecto como ese.

“Me enorgullece mucho el hecho de que todavía haya apetito por esas películas”, dijo.

Edad: 27