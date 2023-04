Con técnico interino, Boca se luce; golea a Barracas Central

Click to copy

Click to copy

Boca Juniors dejó atrás una semana difícil y con Mariano Herrón como técnico interino goleó 3-0 a domicilio a Barracas Central el sábado, cortando una racha de tres partidos sin victorias en la Liga del fútbol argentino.

En el clásico de la 9na. fecha, San Lorenzo firmó un empate 0-0 como local con Independiente y perdió la oportunidad de mantenerse como único escolta del líder River Plate.

Ahora el “Santo” comparte el segundo puesto con Rosario Central y con Racing Club, que derrotó 2-1 en casa a Huracán, todos ubicados a cuatro unidades del “Millonario”.

En el estadio “Claudio Chiqui Tapia”, Boca liquidó la contienda en el primer tiempo, con los tantos de Agustín Dattola, en contra, a los 28 minutos, Luca Langoni, a los 33, y Guillermo “Pol” Fernández, a los 41. Luego se dedicó a administrar la ventaja.

El entrenador Hugo Ibarra fue despedido el martes como consecuencia de malos resultados y del bajo nivel futbolístico del equipo. El elegido para reemplazarlo fue Gerardo Martino, quien terminó rechazando el ofrecimiento.

ADVERTISEMENT

Herrón, que venía dirigiendo la reserva, se hizo cargo del plantel de primera para la visita a Barracas Central y probablemente también lo haga el jueves en Venezuela, en el debut ante Monagas por Copa Libertadores.

Tras la goleada, Herrón fue consultado sobre cómo vería una eventual permanencia en el puesto por un lapso mayor de tiempo.

“No me corresponde a mí tomar esas decisiones, en esta oportunidad me toca ayudar desde este lugar. El futuro se verá, todavía no sé si voy a dirigir en Venezuela”, señaló. Frente a Barracas Central –el club de Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)-, Boca fue más dinámico que en partidos anteriores y controló el juego de principio al fin.

El “Xeneize” se ubica a siete unidades del puntero River, vencedor por 1-0 el viernes ante Unión en el estadio “Monumental”.

En el “Nuevo Gasómetro”, San Lorenzo e Independiente repartieron puntos, pese a que el local fue algo más e hizo figura al arquero Rodrigo Rey.

“Vamos camino de convertirnos en un buen equipo”, declaró el entrenador del “Cuervo”, Rubén Darío Insúa.

El técnico interino del “Rojo”, Pedro Damián Monzón, reconoció: “Es difícil planificar si no sabés cuánto más vas a estar, pero quiero seguir”.

ADVERTISEMENT

Por su parte, con golazos del paraguayo Matías Rojas y de Gabriel Hauche, Racing superó a Huracán con polémica y continúa prendido en el lote de arriba.

En el primer tiempo, a instancias del VAR, fue anulado un gol del “Globo” por una mano previa, pese a que luego de la misma participaron en la acción dos futbolistas del local, en lo que podría considerarse el inicio de una nueva jugada.

Para Huracán, que estuvo cerca del empate, descontó Nicolás Cordero.

Además, Tigre volvió a la victoria tras tres derrotas al imponerse a Lanús por 2-1, con un agónico gol del flamante internacional italiano Mateo Retegui, quien venía de marcarle a Inglaterra y Malta con la casaca “azurra”.

El conductor del “Matador”, Diego Martínez, uno de los técnicos supuestamente pretendidos por Boca, declaró: “No tuve ninguna comunicación. Si esa posibilidad existe, nos sentaremos para evaluar lo mejor para todas las partes”.