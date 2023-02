Messi y Argentina arrasan en los premios de la FIFA

PARÍS (AP) — Lionel Messi superó a Kylian Mbappé nuevamente, esta vez para alzarse con el premio de la FIFA al mejor futbolista en 2022.

Después de conducir a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo, imponiéndose en una épica final contra la Francia de Mbappé en diciembre pasado en Qatar, Messi obtuvo la mayor cantidad de votos sobre su compañero del Paris Saint-Germain y Karim Benzema para asegurar su séptimo trofeo individual otorgado por la FIFA.

La española Alexia Putellas se llevó el trofeo “The Best” a la mejor jugadora femenina por segundo año consecutivo.

Messi, de 35 años, se consagró campeón del mundo tras cuatro fallidos intentos previos con la Albiceleste. Le tocó la amargura de perder la final del torneo de Brasil 2014.

“Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelearlo”, dijo Messi el lunes en su mensaje ante la audiencia en la sala de conciertos sinfónicos Salle Pleyel de París. “Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”.

ADVERTISEMENT

Fue una noche redonda para los campeones mundiales.

Lionel Scaloni fue proclamado como el mejor entrenador y Emiliano Martínez recibió el trofeo al mejor arquero. La FIFA entregó un galardón a la mejor hinchado y el mismo fue para los aficionados argentinos que animaron en Qatar.

Messi ganó sus seis premios anteriores cuando el galardón era denominado como el “Mejor Jugador del Año de la FIFA” en 2009, el “FIFA Balón de Oro” en forma consecutiva entre 2010 y 2012 y nuevamente en 2015. La otra instancia fue en 2019 bajo la denominación “The Best”.

El galardón cambió de nombre en 2016 tras un ciclo de seis en la que el que el trofeo de la FIFA se fusionó con el Balón de Oro.

Mbappé, de 24 años, figuró por primera vez en la terna de finalista. Fue cuarto en la votación por el premio de 2018. Quedó sexto, séptimo y octavo en los últimos tres años.

Robert Lewandowski había ganado el premio de la FIFA en los últimos años.

Putellas superó a la estadounidense Alex Morgan y la inglesa Beth Mead, quien llevó a su equipo al título del Campeonato Europeo 2022.

La jugadora del Barcelona se encontró entre las mejores tres a pesar de que se lesionó días antes de la Euro y que se perdió el torneo. Tiene 34 goles en todas las competencias esta campaña.

ADVERTISEMENT

Mead compartió el título de goleo de la Euro y fue considerada la mejor jugadora del torneo. Se lesionó gravemente la rodilla en noviembre con el Arsenal y se podría perder la Copa Mundial femenina en julio en Australia y Nueva Zelanda.

Morgan, quien fue segunda en el 2019 detrás de su compatriota Megan Rapinoe, fue la jugadora del torneo CONCACAF W Championship que ganó Estados Unidos el año pasado. También compartió el título de goleo.

Putellas won her award from Alex Morgan of the United States and Beth Mead, who led England to the European Championship title in 2022.

Benzema, el astro del Real Madrid, recibió el más prestigioso Balón de Oro de la revista France Football en octubre, justo antes del Mundial. El delantero francés de 35 años se perdió la cita de Qatar por una lesión.

ADVERTISEMENT

Messi no figuró en la larga lista de candidatos al Balón de Oro que se anunció en agosto.

Su actuación en Qatar fue descomunal, cargando a Argentina a su tercera consagración y primera desde 1986.

De los 15 goles que la Albiceleste anotó en el Mundial, Messi firmó siete. Cuatro fueron de penal. No falló en la cita con el gol a partir de los octavos de final al anotar en cada partido, incluyendo dos en la final.

“El premio especial fue hace unos meses, ese fue el más importante, el más ansiado”, dijo Messi en la zona mixta de la premiación. “Es un reconocimiento para todo el grupo. Fui un elegido, levantar la Copa del Mundo”.

El evento fue marcado por los tributos a Pelé, quien falleció en diciembre a los 82 años tras una batalla con el cáncer de colon. La esposa de Pelé, Marcia Aoki, recibió el trofeo en honor a uno de los más grandes fútbol de manos del delantero brasileño Ronaldo.