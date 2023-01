Acusan a tres de conspirar para matar a iraní-estadounidense

Click to copy

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres hombres como parte de una conspiración respaldada por Irán para matar a una autora y activista iraní-estadounidense que se ha pronunciado en contra de violaciones a los derechos humanos, informaron las autoridades el viernes.

Los hombres —Rafat Amirov, de 43 años, de Irán; Polad Omarov, de 38, de la República Checa y Eslovenia; y Khalid Mehdiyev, de 24, de Yonkers, Nueva York— fueron indiciados de lavado de dinero y asesinato a sueldo en una acusación formal modificada hecha pública en un tribunal federal de Nueva York. Los tres hombres se encuentran detenidos y uno esperaba la extradición a Estados Unidos.

Masih Alinejad, activista de la oposición iraní y escritora exiliada en la ciudad de Nueva York, confirmó a The Associated Press que ella era el objetivo del atentado planeado.

“No tengo miedo”, aseguró Alinejad a la AP después de que las autoridades estadounidenses anunciaran los cargos. “Quiero decirles que el régimen iraní piensa que al tratar de matarme, me silenciarán o silenciarán a otras mujeres, pero solamente me fortalecen, me hacen más poderosa para luchar por la democracia y dan voz a mujeres valientes que se enfrentan a armas y balas en las calles para deshacerse de la República Islámica”.

Mehdiyev fue arrestado el año pasado tras ser sorprendido conduciendo por el vecindario de Masih en Brooklyn con un fusil cargado y decenas de municiones. Alinejad dijo a The Associated Press en ese momento que las autoridades le informaron que el hombre la estaba buscando y que un video de seguridad de la vivienda lo había captado merodeando frente a la puerta de su casa.

“El gobierno de Irán ha fijado previamente como objetivo a disidentes en todo el mundo, incluyendo a la víctima, que se oponen a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen”, precisó el secretario de Justicia, Merrick Garland, al anunciar los cargos.

El secretario agregó que “individuos en Irán” habían dado la tarea a los acusados de llevar a cabo la conspiración para matar a la activista. Las autoridades federales también descubrieron que se habían tomado fotos de la casa de la activista.