Osasuna sorprende al Athletic y avanza a final de copa

MADRID (AP) — Osasuna dio otra campanada en la Copa del Rey, al eliminar al Athletic Bilbao el martes en tiempo extra para llegar a la final por primera vez en casi dos décadas.

Pablo Ibáñez, quien ingresó como suplente en las postrimerías, anotó de volea y desde el borde del área para coronar un contraataque a los 116 minutos. El club Rojillo se impuso así por 2-1 en el marcador global y se instaló en el duelo por el título, que no disputaba desde 2005.

“Ahora mismo no tengo ninguna palabra para decir la sensación que tengo, es un cúmulo de emociones”, dijo Ibáñez, quien tenía 6 años cuando el equipo llegó a la final por última vez. “Todo el partido hemos estado sufriendo como perros y meter el gol en el último minuto y por esta gente que está gritando como locos es algo difícil de explicar”.

Athletic había obligado al alargue en su feudo de San Mamés, luego de ganar por 1-0 en el tiempo regular, con un tanto de Iñaki Williams a los 33 minutos. Osasuna había ganado el encuentro de ida en su casa por 1-0.

Osasuna disputará la final frente al Barcelona o el Real Madrid, que se miden este miércoles en la otra semifinal, en el Camp Nou. El Barça puede avanzar simplemente con un empate, luego de imponerse por 1-0 en la ida.

El equipo de Pamplona había eliminado por penales al Real Betis, campeón defensor, en los octavos de final, y había echado al Sevilla en un partido de cuartos, dirimido en tiempo extra.

“Hemos pasado eliminatorias duras que no han estado ganadas en ningún momento y llegar a la final es por lo que hemos hecho”, valoró Ibáñez.

Athletic trataba de llegar a la final de la Copa del Rey por tercera vez en cuatro temporadas. Cayó en el duelo por el título ante su rival vasco Real Sociedad en 2020 y frente al Barcelona en 2021.

Asimismo, había llegado a las semifinales la campaña anterior, sucumbiendo ante el Valencia.

“En ningún momento hemos visto que teníamos algo en la mano. Hasta el final, hasta que no lo tienes cogido, siempre hay algo que piensas que puede pasar porque a veces el fútbol te traiciona”, expresó el técnico del Athletic, Ernesto Valverde. “No te puedes descuidar nunca, no te puedes deshacer, no puedes perder tu estructura porque si no, en un momento determinado una jugada de ellos les puede dar el gol y así ha sido”.