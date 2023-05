Click to copy

La décima entrega de la franquicia “Fast and Furious” gana la carrera en taquillas

La décima entrega de la franquicia “Fast and Furious” ganó la carrera este fin de semana a “Guardians of the Galaxy Vol. 3” y le arrebató fácilmente el puesto uno en la taquilla. “Fast X” ganó 67,5 millones de dólares en venta de entradas en 4.046 cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de Universal Pictures el domingo.

Esta entrega es la que menos ha recaudado en taquilla de la serie, que alcanzó su punto máximo con el estreno de 142,2 millones de dólares de “Furious 7”, la única película de la franquicia que superó los 100 millones desde el principio. El debut nacional de “Fast X” solo se ubica por encima de los tres primeros. La última película, “F9”, abrió con 70 millones en 2021.

Pero esta también es una serie que generalmente ha ganado la mayor parte de su dinero a nivel internacional. “Fast X” se estrenó en 84 mercados a nivel internacional, presentándose en más de 24.000 cines, donde ganó un estimado de 251,4 millones de dólares. El principal mercado fue China con 78,3 millones, seguido de México con 16,7 millones. Y suma un debut global de 319 millones de dólares, el tercero más grande de la franquicia.

Dirigida por Louis Leterrier, “Fast X” trae de vuelta al reparto que incluye a Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Jordana Brewster y agrega varios recién llegados, como Brie Larson, Rita Moreno y un villano interpretado por Jason Momoa. El elenco en constante expansión también incluye a Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren.

Por otro lado, en su tercer fin de semana, “Guardians of the Galaxy Vol. 3” hizo un estimado de 32 millones en los cines norteamericanos para ocupar el segundo lugar. Ahora ha ganado 266,5 millones a nivel nacional y 659,1 millones a nivel mundial.

El tercer lugar fue para otro gigante de Universal, “The Super Mario Bros. Movie”, que ahora se encuentra en su séptimo fin de semana desde su lanzamiento.