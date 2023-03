Julio Urías se perfila abrir por Dodgers en día inaugural

Click to copy

GOODYEAR, Arizona, EE.UU. (AP) — Julio Urías se perfila para abrir por los Dodgers de Los Ángeles en la jornada inaugural — y eso no incomoda a su compañero Clayton Kershaw.

El mánager de los Dodgers Dave Roberts no ha anunciado el pitcher abridor para el juego del 30 de marzo contra Arizona. Roberts, sin embargo, dijo a periodistas el martes que Urías lanzará el viernes en la Liga del Cactus contra Milwaukee al volver con los Dodgers tras representar a México en el Clásico Mundial de béisbol.

Ello dejaría al zurdo con el tiempo de descanso suficiente para enfrentar a los Diamondbacks en el Dodger Stadium, con Kershaw señalado para el segundo juego de la campaña.

Kershaw, tres veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional, es dueño del récord de la franquicia con nueve aperturas en el día inaugural con los Dodgers (2011-18, 2021). Walker Buehler abrió el primero la pasada campaña en Colorado.

“Me alegra que Julio pueda hacerlo”, dijo Kershaw el martes. “Entiendo que le toca a Julio. Se lo merece. Es algo especial poder hacerlo. Pienso que debe ser para el que mejor lanzó el año pasado y eso fue lo que él hizo”.

Urías, de 26 años, tuvo foja de 17-7 con efectividad de 2.16 en 31 aperturas la pasada temporada. Quedó tercero en el voto del Cy Young en la Nacional. Su marca fue de 20-3 con 2.96 de efectividad el año anterior.

Kershaw, quien cumplió 35 años el domingo, ha sido seleccionado nueve veces para el Juego de Estrellas y cuenta con cinco títulos de efectividad. Pero ha sufrido con las lesiones en años recientes. El zurdo tuvo marca de 12-3 con efectividad de 2.28 en 22 aperturas al cubrir 126 1/3 innings la pasada campaña.

Kershaw lanzó cinco innings en un juego de pretemporada con los Guardianes de Cleveland. Toleró dos carreras y cuatro hits, con dos boletos y dos ponches.

“Fue su mejor salida de la primavera y el último inning fue su mejor inning”, dijo Roberts.

El MVP de la Nacional en 2014 tiene un registro vitalicio de 197-87 con efectividad de 2.48 en 15 campañas.

“No seguiría en esto sin tener el entusiasmo para competir. Me entusiasma el equipo. Me entusiasma que tenemos la oportunidad de salir campeones”, declaró Kershaw. “El lanzar en el día inaugural en el Dodger Stadium es algo que no se debe dar por sentado”.