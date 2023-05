Barbara Kingsolver y Hernán Díaz ganan Premio Pulitzer

1 of 8

Esta combinación de fotografías muestra las portadas de las obras ganadoras del Pulitzer 2023 , "Demon Coppergead" de Barbara Kingsolver, "G-MAN: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century" de Beverly Gage, "His Name is George Floyd: One Man's Life and the Struggle for Racial Justice" de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, "Stay True" de Hua Hsu, "Then the War: And Selected Poems, 2007-2020" de Carl Phillips, y "Trust" de Hernán Díaz. (Harper/Viking/Viking/Doubleday/FSG/Riverhead vía AP)