Cerveceros pactan con Brian Anderson por 3,5 millones

MILWAUKEE (AP) — Los Cerveceros alcanzaron un acuerdo de 3,5 millones de dólares por una temporada con Brian Anderson, ex tercera base y jardinero de los Marlins de Miami, informó el miércoles una fuente al tanto de la negociación.

La fuente habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido anunciado. Añadió que Anderson podría cobrar 2 millones adicionales en bonificaciones por rendimiento.

The Athletic fue el primer medio en informar sobre la adquisición. Sportsgrid dio a conocer inicialmente los términos.

Anderson quedó cuarto en la votación del Novato del Año de la Liga Nacional en 2018 y excedió .800 en OPS en las temporadas de 2019 y 2020, pero su producción ofensiva mermó las últimas dos campañas debido a lesiones. Los Marlins declinaron ofrecerle un contrato para 2023 y se convirtió en agente libre.

Bateó para .222 con ocho jonrones y 28 impulsadas en 98 juegos la pasada temporada.

Anderson, quien cumplirá 30 años el 19 de mayo, batea de por vida para .256 con 57 cuadrangulares, 233 impulsadas, .341 en porcentaje de embasado y .410 en slugging.

El que pueda desempeñarse en múltiples posiciones debe brindarle más flexibilidad al manager de los Cerveceros Craig Counsell.

Jace Peterson, el mexicano Luis Urías y Mike Brosseau se alternaron en la tercera base con los Cerveceros la pasada temporada. Pero Peterson firmó con los Atléticos de Oakland y el versátil Urías asoma para desempeñarse más en la segunda base tras el canje de Kolten Wong a los Marineros de Seattle.

El titular principal de los Cerveceros en el jardín derecho el año pasado fue Hunter Renfroe, quien fue transferido a los Ángelinos de Los Ángeles. Los Cerveceros añadieron otro jardinero para las esquinas al obtener a Jesse Winker en el canje de Wong. También cuentan con los prospectos Sal Frelick y Joey Wiemer, ambos cerca de debutar en las mayores.