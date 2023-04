LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3PM

Click to copy

Click to copy

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press Sábado 22 de abril del 2023

___________________________________ LO ÚLTIMO ___________________________________

Aliado de Trump se une a PAC que apoya a DeSantis Oklahoma: preocupan consecuencias de grabación en que funcionarios hablan de lichamientos Relación de Trump con mujeres vuelve a centro de escena, tras ser acusado de violación GM retira 40.000 camiones por riesgo de incendio Alabama: Directora de educación despedida por manual inclusivo Aspirantes republicanos van a reunión con evangélicos en Iowa DeSantis pide ayuda a gobierno federal tras inundaciones Israelíes protestan reforma judicial antes de 75 aniversario Disolución de parlamento marca inicio de campaña en Grecia China dice que está dispuesta a resolver problemas con Filipinas Alfombra de los Premios Platino se llena de astros

___________________________________ PRIMERA PLANA ___________________________________

AFR-GEN SUDÁN JARTUM, Sudán — El ejército de Sudán dice estar coordinando acciones para evacuar del país a civiles y diplomáticos estadounidenses, británicos, chinos y franceses en un portaaviones militar, cuando se han cumplido dos semanas de cruenta lucha en la extensa nación africana. 380 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA SIN PROCEDENCIA — Diecisiete edificios de apartamentos son evacuados en una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania, donde fue hallado un artefacto explosivo en el lugar donde una bomba arrojada accidentalmente por un avión ruso provocó un estallido. 460 palabras. AP foto. ENVIADO

REP-GEN BRASIL-VIOLENCIA EN ESCUELAS SAO PAULO — Brasil padece una ola de violencia en las escuelas similar a la que se registra en Estados Unidos. En su búsqueda de soluciones, el país sudamericano toma como referencia al del norte, tanto para lo que hay que hacer como para lo que conviene evitar. Por Laís Martins y Collin Binkley. 1.340 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-ASPIRANTES REPUBLICANOS NUEVA YORK - La fase inicial de las elecciones primarias de las que saldrá el candidato presidencial del Partido Republicano se ha centrado en gran parte en la creciente colisión entre el exmandatario Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Sin embargo, una nueva ola de aspirantes republicanos a la Casa Blanca comenzará a sumarse a la contienda en breve --la semana entrante-- al cabo de una pausa de varios meses. Por Jill Colvin. 630 palabras. AP foto. ENVIADO ___________________________________ LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE ___________________________________

AMN-INM MÉXICO-CAMPAMENTO INCENDIADO MATAMOROS, México - Unas 25 moradas precarias SON incendiadas intencionalmente en un campamento de migrantes, cerca de la frontera con Texas, según testigos, en una muestra del extremo peligro que supone quedarse varado en México. Por Valerie Gonzalez. 731 palabras. AP Fotos. ENVIADO. EUR-GEN PORTUGAL-BRASIL LISBOA — El presidente de Portugal da la bienvenida a su colega brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca fortalecer los lazos con el socio natural de su país dentro de la Unión Europea. Por Helena Alves. 380 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________ ESTADOS UNIDOS ___________________________________

AMN-POL IOWA-ELECCIÓN 2024 DES MOINES, Iowa — Aspirantes republicanos a la Casa Blanca buscan el apoyo de conservadores religiosos influyentes en un evento en Iowa que constituye el inicio extraoficial de la campaña por las primarias en el estado de cara a la elección de 2024. Por Thomas Beaumont y Michelle L. Price. 440 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-DESANTIS DES MOINES, Iowa — El fiscal general Nevada Adam Laxalt, aliado desde hace mucho de Donald Trump, ayuda a dirigir un comité de acción política que alienta al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a disputar la candidatura republicana a la presidencia de 2024. Por Michelle L. Price. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN OKLAHOMA-RACISMO IDABEL, Oklahoma — El boom del turismo en el condado de McCurtain, Oklahoma, recibió un puñetazo en el hígado la semana pasada, cuando el diario local identificó al comisario local y otros funcionarios grabados inadvertidamente cuando hablaban de matar a periodistas y linchar a personas negras. Por Sean Murphy. 430 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN ALABAMA-EDUCACIÓN MONTGOMERY, Alabama — La gobernadora de Alabama reemplaza a su directora de educación temprana por usar un manual de capacitación docente, escrito por un grupo educativo reconocido a nivel nacional, que la gobernadora republicana denunció por enseñar conceptos “radicalmente liberales” al incluir lenguaje de inclusión y racismo estructural. Por Kim Chandler. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-ECO GM-VEHÍCULOS DEFECTUOSOS NUEVA YORK - General Motors está llamando a retiro a ciertos camiones Chevrolet Silverado del año 2019 o posteriores, debido a la posibilidad de filtración de líquido con riesgo de incendio. 140 palabras. ENVIADO

AMN-GEN OHIO-REPRESIÓN DE PROTESTAS AKRON, Ohio — Las autoridades de una ciudad en Ohio han acordado temporalmente prohibir el uso del gas lacrimógeno, el gas irritante y otros tipos no letales de reprimir protestas no violentas, luego de recibir una demanda por la decisión de un jurado de no procesar a policías que mataron a tiros a un conductor negro. 250 palabras. ENVIADO

AMN-CLI FLORIDA-INUNDACIONES FORT LAUDERDALE, Florida — El gobernador de Florida Ron DeSantis le solicita al gobierno federal declarar zona desastre al condado Broward debido a las inundaciones recientes allí. 190 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-POL TRUMP-COLUMNISTA JUICIO NUEVA YORK — La conducta del expresidente Donald Trump con las mujeres, algo que ha jalonado su carrera política, vuelve al centro de la escena en un juicio en que se lo acusa de violación. Por Jennifer Peltz. 430 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________ MUNDO ___________________________________ EUR-GEN GRECIA-ELECCIONES ATENAS - La campaña para las elecciones de Grecia el 21 de mayo empieza con la disolución del parlamento que fue elegido en julio de 2019. Por Demetris Nellas. 280 palabras. AP foto. ENVIADO

OCE-GEN AUSTRALIA-II GUERRA MUNDIAL SYDNEY — Un equipo de exploradores halla un barco japonés que llevaba prisioneros de guerra aliados cuando fue torpedeado frente a las costas de Filipinas en 1942, en lo que fue la mayor pérdida de vidas en el mar para Australia durante la guerra, con 1.080 muertes. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-REFORMA JUDICIAL TEL AVIV, Israel — Decenas de miles de manifestantes salen en Tel Aviv y otras ciudades de Israel para expresar su oposición al gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu y su plan divisivo de reformar el sistema judicial del país. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN FILIPINAS-CHINA MANILA, Filipinas — El ministro de exteriores de China dice que su país está dispuesto a trabajar con Filipinas para resolver sus diferencias, mientras aumentan las tensiones sobre el comportamiento de Beijing en el disputado mar de China Meridional y la cada vez más profunda cooperación militar entre Manila y Estados Unidos. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________ DEPORTES ___________________________________

DEP-FUT ALEMANIA-LIGA BERLÍN - El técnico del Bayern Munich Thomas Tuchel sufre una estrepitosa derrota ante su exequipo después de que el Bayern dejó ir la ventaja y pierde por 3-1 ante el Mainz en la Bundesliga. El Borussia Dortmund que inició el fin de semana dos puntos detrás del Bayern podría recuperar la cima de la clasificación más tarde cuando reciba al Eintracht Frankfurt. 300 palabras. AP Foto. Editores: Se actualizará.

DEP-TEN BARCELONA BARCELONA - El campeón defensor Carlos Alcaraz avanzó fácilmente a la final del Abierto de Barcelona al eliminar el sábado por 6-2, 6-2 a Daniel Evans.El segundo de la clasificación enfrentará a Stefanos Tsitsipas en la final del domingo después de que el griego avanzó al vencer por 6-4, 5-7, 6-3 a Lorenzo Musetti en el torneo de arcilla. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEP-TEN MADRID-DJOKOVIC MADRID - El primer clasificado Novak Djokovic se perderá el Abierto de Madrid, aparentemente debido a un problema físico según informaron los organizadores en Twitter. El viernes Nole fue eliminado del Abierto Srpska por su compatriota Dušan Lajović. 190 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________ ESPECTÁCULOS Y CULTURA ___________________________________ ESP-CIN PREMIOS PLATINO MADRID - Benicio del Toro, Ricardo Darín y Sebastián Yatra desfilan por la alfombra roja de la 10a edición de los Premios Platino. “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, parte como favorita con 14 nominaciones. Por Raquel Redondo. 400 palabras. AP foto. ENVIADO ___________________________________ NOS PUEDEN CONTACTAR EN: ___________________________________ Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620. En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org ----------------------------------- EN TWITTER: ----------------------------------- Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos