Alegre: Paraguay elige entre democracia o crimen organizado

Efraín Alegre, candidato presidencial de la coalición Concertación, habla durante una entrevista con The Associated Press en Asunción, Paraguay, el martes 25 de abril de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz)

ASUNCIÓN (AP) — El candidato opositor a la presidencia de Paraguay, Efraín Alegre, sostuvo el martes que el enemigo a vencer en los próximos comicios no es un partido sino la ilegalidad y el crimen organizado, que vinculó con el exmandatario Horacio Cartes.

El postulante de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay también cuestionó en una entrevista con The Associated Press la histórica alianza con Taiwán y no descartó romperla para asociarse con China.

“Hoy el enemigo de la democracia en el Paraguay no es ningún partido, no es el Partido Colorado. Nosotros estamos enfrentando al dinero sucio, al dinero de la ilegalidad, al dinero del crimen organizado. Este dinero es el que hoy pone en peligro nuestra institucionalidad”, dijo Alegre, de 60 años.

La nación sudamericana de poco más de siete millones de habitantes elegirá presidente el domingo para los próximos cinco años.

Entre los 12 postulantes opositores, Alegre -líder del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una de las fuerzas que integra la Concertación- aparece en las encuestas como el aspirante con más chances de terminar con la hegemonía del Partido Colorado, que ha gobernado desde 1947 incluso como sostén político del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), con excepción de un breve período de tinte progresista liderado por el exobispo Fernando Lugo (2008-2012) y que terminó anticipadamente con un juicio político.

El actual proceso electoral se vio alterado por las recientes sanciones económicas de Estados Unidos contra Cartes, el influyente exmandatario (2013-2018) y actual presidente del Partido Colorado, por sobornos generalizados y vínculos con miembros de Hezbollah, a la que considera una organización terrorista.

Cartes, dueño de un conglomerado de empresas de tabaco, ganadería, finanzas, cemento, alimentos, hoteles y grandes medios de comunicación, niega los cargos.

Alegre, un acérrimo crítico de Cartes, señaló que “este dinero es el que hoy pone en peligro nuestra institucionalidad. Es este el dinero que compra fiscales. Horacio Manuel Cartes Peña, con su candidato, compra jueces y soborna a parlamentarios. No lo dice el candidato Efraín Alegre, lo dicen las investigaciones de la justicia internacional de los Estados Unidos, Brasil, Colombia. Por eso él no puede salir del Paraguay. Si Cartes sale del Paraguay, va preso”.

El candidato del oficialismo es Santiago Peña, un economista que fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes y que se desempeñaba como miembro del directorio de uno de los bancos del magnate hasta que lanzó su postulación.

Para el candidato de la Concertación, el domingo no está en juego una elección sino “un modelo agotado y la necesidad de recuperar el verdadero Paraguay”.

“No esto que se está viendo, no es lo que nosotros somos, es lo que nos está pasando. Toda esta corrupción, el crimen organizado... todo esto que suena y retumba en el mundo, este no es el Paraguay auténtico”, remarcó el candidato opositor en referencia a la acusación del Departamento de Estado, que también alcanzó al actual vicepresidente Hugo Velázquez Moreno.

“El Paraguay auténtico, un Paraguay de trabajo, de esfuerzo, de gente decente, de gente honesta... está en la Concertación”, una heterogénea alianza de fuerzas opositoras de derecha a izquierda, aseveró Alegre, que buscará la presidencia del país por tercera vez.

Por otra parte, Alegre adelantó que en caso de ganar el domingo su política exterior se enfocará en buscar las mejores oportunidades de negocios para Paraguay y eso implica revisar si tiene sentido mantener la alianza con Taiwán.

“En las condiciones actuales el Paraguay hace un esfuerzo muy importante, siendo el nuestro un país pequeño, dejando de lado las oportunidades de China para mantener relaciones con Taiwán. Nosotros no vemos que Taiwán esté haciendo lo mismo”, evaluó Alegre.

Paraguay es una de las 14 naciones del mundo y el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán. La relación ha estado bajo escrutinio en Paraguay en los últimos años, en especial de parte de productores agropecuarios que ven en ese vínculo un obstáculo para lograr acceso al mercado más grande del mundo para sus productos.

“Taiwán es una economía fuerte, un país muy desarrollado, con mucha tecnología. No vemos que ellos estén haciendo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que somos pequeños. Nos parece que no hay justicia en esta relación. Entonces tenemos una posición crítica. Lo vamos a discutir”, adelantó el referente opositor.

Alegre también prometió revisar los acuerdos energéticos con Argentina y Brasil sobre el reparto del excedente producido por las represas de Yacyretá e Itaipú, que comparte con ambos vecinos.

“Históricamente... nuestra energía o la política energética fue una política rentista, es decir, vender el excedente al Brasil, vender el excedente a la Argentina. Nosotros decimos que tenemos que usar nuestra energía. Vamos a hacer una política de Estado con el propósito de desarrollar nuestro país”, prometió.

El Tratado de Itaipú tiene que renegociarse antes de fin de año al cumplirse 50 años de su firma. El punto más álgido es un anexo que fija el funcionamiento y la distribución de la energía generada por la represa.

En un país católico y con fuerte tradición conservadora, Alegre prometió trabajar por la equidad de género y adelantó que la mitad de su gabinete estará integrado por mujeres. Sin embargo, aclaró que su plataforma de gobierno no incluye despenalizar el aborto ni sancionar el matrimonio igualitario. ————-

La corresponsal de AP en Buenos Aires, Débora Rey, contribuyó con este reporte.