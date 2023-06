Click to copy

Click to copy

Ex primera ministra escocesa arrestada como parte de investigación a finanzas de su partido

ARCHIVO - Nicola Sturgeon habla durante una conferencia de prensa en Edimburgo, el miércoles 15 de febrero de 2023. (Jane Barlow/Pool photo via AP, Archivo)

ARCHIVO - Nicola Sturgeon habla durante una conferencia de prensa en Edimburgo, el miércoles 15 de febrero de 2023. (Jane Barlow/Pool photo via AP, Archivo)

LONDRES (AP) — La ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que dominó la política en Escocia durante casi una década, fue detenida e interrogada por varias horas el domingo como parte de una investigación sobre las finanzas de su partido.

La policía de Escocia dijo que una mujer de 52 años fue detenida el domingo por la mañana “como sospechosa en relación con la investigación en curso sobre la financiación y las finanzas del Partido Nacional Escocés”.

Fue “puesta en libertad sin cargos a la espera de nuevas investigaciones” unas seis horas más tarde, dijo la fuerza. La policía británica no identifica a los sospechosos hasta que se presentan cargos contra ellos.

Un portavoz de Sturgeon dijo que la ex primera ministra asistió voluntariamente a un interrogatorio con la policía y que cooperaría con la investigación de la fuerza.

Después de su detención, Sturgeon publicó un comunicado en sus redes sociales diciendo que el arresto había sido “un shock y sumamente angustiante”.

“Obviamente, debido a la naturaleza de este proceso, no puedo dar detalles”, expresó la ex primera ministra. “Sin embargo, sí quisiera decir esto, y decirlo de la manera más enfática posible. La inocencia no es solamente algo de lo que tengo el derecho a presumir ante la ley. Sé más allá de toda duda de que soy de hecho inocente de toda ilegalidad”.

El Partido Nacional Escocés dijo que había estado “cooperando plenamente con esta investigación y seguirá haciéndolo. Sin embargo, no es apropiado abordar públicamente ninguna cuestión mientras la investigación esté en curso”.

La policía escocesa ha estado investigando cómo se gastaron 600.000 libras (745.000 dólares) destinados a la campaña por la independencia de Escocia.

Dos ex funcionarios del partido, el tesorero Colin Beattie, y el ex director ejecutivo Peter Murrell, fueron detenidos e interrogados en el marco de la investigación. Ninguno de los dos ha sido acusado. Al igual que Sturgeon, ambos fueron puestos en libertad a la espera de nuevas investigaciones.

Murrell es el marido de Sturgeon, y la policía allanó el domicilio de la pareja en Glasgow tras su detención en abril.

Sturgeon renunció inesperadamente en febrero tras ocho años como líder del Partido Nacional Escocés y primera ministra del gobierno semiautónomo de Escocia. Dijo que era el momento adecuado para ella, su partido y su país para dejar paso a otra persona.

Sturgeon, la primera mujer que lidera el gobierno autónomo de Escocia, llevó a su partido a dominar la política escocesa y lo transformó. El Partido Nacional Escocés pasó de ser un partido monotemático a convertirse en una fuerza de gobierno dominante con posiciones sociales liberales.

Guio a su partido durante tres elecciones en Gran Bretaña y dos en Escocia, y dirigió a Escocia durante la pandemia del coronavirus, ganándose elogios por su estilo de comunicación claro y mesurado.

Pero Sturgeon dejó el cargo en medio de divisiones en el partido y con su principal objetivo -la independencia de Gran Bretaña para la nación de 5,5 millones de habitantes- sin alcanzar.

Los votantes escoceses respaldaron la permanencia en el Reino Unido en un referéndum celebrado en 2014 que se consideró una decisión única en una generación. El partido quiere una nueva votación, perola Corte Suprema británica ha dictaminado que Escocia no puede celebrarla sin el consentimiento de Londres. El gobierno central se ha negado a autorizar otro referéndum.

La marcha de Sturgeon desencadenó una pugna por el futuro del partido político en medio de recriminaciones por el descenso del número de miembros del partido y divisiones sobre el mejor camino hacia la independencia.

En una agria contienda por el liderazgo para sustituirla, los contendientes se enfrentaron por las tácticas y el legado de Sturgeon, en particular el proyecto de ley que presentó para facilitar el cambio legal de género. Los activistas de los derechos de las personas transgénero la consideraron un hito legislativo, pero algunos miembros del SNP se opusieron a ella por considerar que ignoraba la necesidad de proteger los espacios reservados a las mujeres.

El primer ministro Humza Yousaf, que ganó la contienda del partido en marzo, declaró a la BBC antes de la detención de Sturgeon que el SNP había pasado por “algunas de las semanas más difíciles a las que probablemente se haya enfrentado nuestro partido, desde luego en la era moderna”.

“Sé que habrá gente, ya sea nuestra oposición o los medios de comunicación, que de alguna manera ya han dado por muerto al SNP”, dijo. “Lo hacen por su cuenta y riesgo”.