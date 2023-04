Toluca empata 1-1 en casa con Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Toluca dejó ir puntos frente a sus aficionados el domingo al conformarse con un empate 1-1 con Ciudad Juárez, en el Torneo Clausura.

El arquero Tiago Volpi puso al frente en el marcador a los Diablos Rojos al convertir un penal en el cuarto minuto de compensación previo al descanso.

Diego Chávez emparejó por Bravos en un ataque por el centro, que sentenció con un disparo abajo ante la salida de Volpi a los 69.

El empate deja a los escarlatas en la cuarta posición con 29 unidades, dos por debajo del América y las Chivas (31) y más distante del líder Monterrey (37); todos están en condición para asegurar su clasificación directa a la liguilla y evitar el repechaje.

Ciudad Juárez es antepenúltimo con 15 puntos cuando resta una jornada de campeonato. Volpi convirtió su tercer penal desde que se unió al Toluca, el segundo de este campeonato.

Tuvo esta oportunidad después de que Adrián Mora derribó en el área a Sebastian Saucedo sobre el final de la primera mitad.

El conjunto fronterizo no estuvo acertado para poder irse al frente luego de que Alan Medina mandó a un lado un ataque por el centro que lo dejó frente a Volpi pasados los 20 minutos.

Momentos después Jordan Sierra estrelló un disparo lejano en el travesaño para la mala suerte de Ciudad Juárez.

En los primeros minutos del complemento, el exarquero escarlata Alfredo Talavera evitó un segundo tanto con una salvada sobre la línea a un remate de Carlos González desde el área chica. Luego vino la opción para que su equipo saldara el duelo con un empate.

GALLOS SORPRENDE DE VISITA

En el duelo con el que concluyó la jornada, Querétaro se impuso 2-0 de visita a Santos con tantos de Kevin Escamilla y Ettson Ayón en el quinto y séptimo minutos de la compensación.

Gallos escaló a la décima posición al llegar a 20 unidades, superando a Santos que quedó en el escalón 11 con 19, ambos en zona de repechaje.

Una vez terminada la 16ta jornada, Monterrey es líder con 37 puntos; América y Guadalajara tienen 31; Toluca 29; Pachuca 28; León 27; Tigres 25; Cruz Azul 21; Atlas y Querétaro 20; Santos 19; Pumas y San Luis 18; Puebla 17; Tijuana 16; Ciudad Juárez 15; Necaxa 14 y Mazatlán 7.

La última fecha de la fase regular comenzará el viernes 28 de abril con los choques Puebla vs. Tijuana y Ciudad Juárez vs. América; el sábado 29 se disputarán el San Luis vs. Atlas, Monterrey vs. Pumas, Guadalajara vs. Mazatlán, Cruz Azul vs. Santos; el domingo 30 concluirá con el Toluca vs. Necaxa, Querétaro vs. Pachuca y León vs. Tigres.