AP NEWS
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    Tabla de goleadores de la Copa Mundial

    Por The Associated PressNovember 26, 2022 GMT

    Tres

    Kylian Mbappé, Francia

    Enner Valencia, Ecuador

    Dos

    Cody Gakpo, Holanda

    Olivier Giroud, Francia

    Lionel Messi, Argentina

    Richarlison, Brasil

    Bukayo Saka, Inglaterra

    Mehdi Taremi, Irán

    Ferran Torres, España

    Uno

    Salem Aldawsari, Arabia Saudí

    Saleh Alshehri, Arabia Saudí

    Takuma Asano, Japón

    Andrew Ayew, Ghana

    Marco Asensio, España

    Gareth Bale, Gales

    Michy Batshuayi, Bélgica

    Jude Bellingham, Inglaterra

    Osman Bukari, Ghana

    Andreas Christensen, Dinamarca

    Rouzbeh Cheshmi, Irán

    Boulaye Dia, Senegal

    Famara Diedhiou, Senegal

    Bamba Dieng, Senegal

    Ritsu Doan, Japón

    Mitchell Duke, Australia

    Breel Embolo, Suiza

    Gavi, España

    Joao Félix, Portugal

    Enzo Fernández, Argentina

    Craig Goodwin, Australia

    Jack Grealish, Inglaterra

    Davy Klaassen, Holanda

    Rafael Leao, Portugal

    Robert Lewandowski, Polonia

    Álvaro Morata, España

    Mohammed Muntari, Qatar

    Dani Olmo, España

    Adrien Rabiot, Francia

    Marcus Rashford, Inglaterra

    Ramin Rezaeian, Irán

    Christiano Ronaldo, Portugal

    Carlos Soler, España

    Raheem Sterling, Inglaterra

    Timothy Weah, EEUU

    Piotr Zielinski, Polonia

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