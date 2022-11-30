AP NEWS
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    Tabla de goleadores de la Copa Mundial

    Por The Associated PressNovember 30, 2022 GMT

    Tres

    Cody Gakpo, Holanda

    Kylian Mbappé, Francia

    Marcus Rashford, Inglaterra

    Enner Valencia, Ecuador

    Dos

    Salem Aldawsari, Arabia Saudí

    Bruno Fernandes, Portugal

    Cho Geu-sung, Corea del Sur

    Olivier Giroud, Francia

    Mohammed Kudus, Ghana

    Lionel Messi, Argentina

    Álvaro Morata, España

    Andrej Kramaric, Croacia

    Richarlison, Brasil

    Bukayo Saka, Inglaterra

    Mehdi Taremi, Irán

    Ferran Torres, España

    Uno

    Julián Álvarez, Argentina

    Vincent Aboubakar, Camerún

    Zakaria Aboukhlal, Marruecos

    Saleh Alshehri, Arabia Saudí

    Takuma Asano, Japón

    Andrew Ayew, Ghana

    Marco Asensio, España

    Gareth Bale, Gales

    Michy Batshuayi, Bélgica

    Jude Bellingham, Inglaterra

    Osman Bukari, Ghana

    Moisés Caicedo, Ecuador

    Casemiro, Brasil

    Jean-Charles Castelletto, Camerún

    Luis Chávez, México

    Andreas Christensen, Dinamarca

    Rouzbeh Cheshmi, Irán

    Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

    Alphonso Davies, Canadá

    Frenkie de Jong, Holanda

    Boulaye Dia, Senegal

    Famara Diedhiou, Senegal

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    Bamba Dieng, Senegal

    Ritsu Doan, Japón

    Mitchell Duke, Australia

    Breel Embolo, Suiza

    Gavi, España

    Joao Félix, Portugal

    Enzo Fernández, Argentina

    Phil Foden, Inglaterra

    Niclas Füllkrug, Alemania

    Keysher Fuller, Costa Rica

    Craig Goodwin, Australia

    Jack Grealish, Inglaterra

    Wahbi Khazri, Túnez

    Davy Klaassen, Holanda

    Kalidou Koulibaly, Senegal

    Rafael Leao, Portugal

    Mathew Leckie, Australia

    Robert Lewandowski, Polonia

    Marko Livaja, Croacia

    Alexis Mac Allister, Argentina

    Lovro Majer, Croacia

    Henry Martín, México

    Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

    Aleksandar Mitrovic, Serbia

    Mohammed Muntari, Qatar

    Strahinja Pavlovic, Serbia

    Christian Pulisic, EEUU

    Dani Olmo, España

    Adrien Rabiot, Francia

    Ramin Rezaeian, Irán

    Cristiano Ronaldo, Portugal

    Abdelhamid Sabiri, Marruecos

    Mohammed Salisu, Ghana

    Ismaila Sarr, Senegal

    Carlos Soler, España

    Raheem Sterling, Inglaterra

    Timothy Weah, EEUU

    Piotr Zielinski, Polonia

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