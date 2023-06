Clavadista mexicano Balleza salta a una plataforma distinta: OnlyFans

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Como un destacado clavadista desde hace varios años, Diego Balleza está acostumbrado a utilizar pequeños trajes de baño y a mostrar su cuerpo.

Ahora, desesperado por la falta de recursos económicos para prepararse hacia Juegos Olímpicos de París 2024, el mexicano está dando un salto a una plataforma distinta en la que también luce poca ropa: OnlyFans.

Balleza es uno de varios atletas mexicanos que se han visto afectados por el conflicto entre World Aquatics (la Federación Internacional de Natación) y dirigentes del deporte nacional que desde enero suspendieron becas a todos los deportistas acuáticos.

World Aquatics suspendió al presidente de la Federación Mexicana, Kiril Todorov, y nombró a una comisión para hacerse cargo mientras se realizaban nuevas elecciones. Todorov fue acusado por presuntamente desviar recursos.

Pero Ana Guevara, dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el organismo que controla el presupuesto federal para el deporte, se negó a reconocer a la comisión a pesar de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la decisión.

Guevara, quien ganó una medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, suspendió becas a deportistas acuáticos que quedaron sin dinero para su preparación y tuvieron que buscar formas de mantenerse conseguir recursos.

Balleza, cuarto en saltos sincronizados en plataforma en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, eligió ingresar a OnlyFans, un sitio donde creadores de contenido, muchos de esos explícito.

“Se me ocurrió abrirlo porque uno siempre busca recursos, yo mantengo mi casa y a mi mamá. Lo tengo desde hace dos meses y medio y ahí puedes subir lo que quieras, es contenido válido”, dijo Balleza en una entrevista con The Associated Press. “Estoy contento las personas que me han tocado son muy buenas y respetuosas, espero que sigan así”.

Balleza cobra un monto mensual de 14.25 dólares para poder acceder a su contenido, pero ofrece paquetes trimestrales de 40.50 dólares. Hasta el lunes había subido 124 imágenes, 22 videos y tenía más de 11.000 interacciones con sus fans.

Con el dinero que consigue en ese sitio de internet, el clavadista de 28 años busca reemplazar los poco más de 30.000 pesos (unos 1.708 dólares) que recibí como beca del gobierno.

“El dinero que ahora recibo es volátil, pero me ha servido hasta el momento”, agregó.

Balleza dijo que además de Onlyfans, el gobierno del estado de Nuevo León, donde vive y entrena, lo apoyado y también ha recibido dinero del sector privado, aunque no elaboró sobre las cantidades que percibe.

Pero Balleza no está solo en su lucha por conseguir recursos. Su compañero en la plataforma de 10 metros en Tokio 2020, Kevin Berlín, eligió otra ruta para seguir con su preparación.

Berlín, apoyado por sus familiares, emprendieron al crear una marca de café llamado “Olimpiada Café”.

“Al principio pensamos venderlo sólo entre familiares y amigos, pero empezó a viralizarse el motivo por el que lo creamos y llegó a más gente”, dijo Berlín a AP. “Hay que verle lo positivo a las cosas, gracias a los problemas creamos un emprendimiento que va bien y quizá sirva para el futuro, en el deporte no sabes si una lesión acaba rápido tu carrera”.

Berlín y Balleza competirán juntos en el mundial de Fukuoka en julio próximo, buscando darle a México plazas para los Juegos Olímpicos de París.

Para poder viajar a Japón, World Aquatics les proveyó con los pasajes de avión, aunque aparentemente no a todos porque el saltador de altura Jonathan Paredes solicitó ayuda en Twitter para conseguir un pasaje a Japón para el Mundial, y Aeroméxico eventualmente se lo proveyó.

“Es un poco tediosa esta situación porque al final no estás concentrado al ciento por ciento en lo que tienes que hacer”, señaló Balleza. “Pero nada es imposible, ya tenemos vuelos y la logística para el Mundial. Ahora hay que entrenar e ir por las plazas”.

Además de Balleza y Berlín, el equipo de natación artística se vio forzado a vender trajes de baño y toallas en redes sociales.

“Somos 14 en el equipo así que necesitamos mucho dinero para viajar, pero todo suma. Los trajes de baño nos dieron una oportunidad, pero igual nos apoyan nuestros papás, hay donativos y al final todo suma en la lucha para que vayamos a los Juegos Olímpicos”, dijo Jessica Sobrino, integrante del equipo a la que le nació la idea de vender los trajes de baño.

El equipo de 14 ondinas logró una victoria legal recientemente porque un juez ordenó que les restaurarán sus becas, pero Guevara dijo que esa es sólo una solución temporal y no resuelve el problema.

El tema incluso ya fue discutido por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que trataría de ver cómo ayudar a los competidores.

Mientras eso sucede, los deportistas acuáticos en México deberán seguir buscando formas de conseguir dinero ya se vendiendo ropa o despojándose de ella.