El Madrid cae en Mallorca y se va preocupado al Mundial

Click to copy

Click to copy

MADRID (AP) — Lleno de preocupaciones en La Liga española, el Real Madrid preparará las maletas para afrontar el Mundial de Clubes en Marruecos.

Los merengues quedaron expuestos a perder la estela del líder Barcelona tras caer 1-0 en su visita a Mallorca en el curso local.

El zaguero Nacho Fernández corrió con mala fortuna al rematar con la mollera un centro que mandó a sus propias redes a los 13 minutos.

Marco Asensio echó por la borda la opción del empate. Erró un penal a los 59 minutos, en un tiro atajado por Predrag Rajkovic.

“Fue un partido muy complicado. Ellos han trabajado bien y nosotros no hemos estado finos. Es una pena”, dijo Nacho. “Era complicado por la hora, por el rival. Todo se complica cuando se ponen por delante. Han tenido suerte en el gol. También hemos fallado un penalti”.

El descalabro deja al Madrid con 45 unidades, expuesto a que en unas horas el líder Barcelona (50) pueda ampliar la ventaja como anfitrión del Sevilla.

ADVERTISEMENT

Las malas noticias merengues comenzaron desde antes del partido, cuando el arquero Thibaut Courtois quedó descartado al sentir molestias durante el calentamiento.

La baja del portero francés se sumó a las ausencias de otros titulares como el brasileño Eder Militao y el francés Karim Benzema debido a temas físicos.

Mallorca logró su quinta victoria por 1-0 en casa durante este curso para llegar a 28 unidades y marchar en la 10ma posición.

El conjunto bermellón, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, corrió con la fortuna de que Nacho impactara el centro que buscaba el remate de Vedat Muriqi en una de sus contadas acciones de peligro.

“Sabíamos que son grandes jugadores, pero hemos ganado y al final tenemos los tres puntos”, dijo el kosovar Muriqui. “Eran seis partidos sin meter un gol, pero me da igual que no sea mío. Si ganamos me da igual”.

Los blancos tuvieron la opción de igualar cuando el brasileño Vinicius Junior recibió un largo trazo en el área antes de ser derribado por Rajkovic para que se marcara el penal. Asensio lo cobró rasante, pero fue contenido por el arquero serbio.

El equipo merengue ahora viajará a Marruecos para enfrentarse el miércoles en las semifinales del Mundial del Clubes ante el Al-Ahly de Egipto.

Cuando retome las acciones de La Liga ante el Elche lo hará sin contar con Vinicius Junior, quien vio su quinta tarjeta amarilla en el curso de la primera mitad.