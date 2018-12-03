Pelicans-Hornets, Box
|NEW ORLEANS (119)
Johnson 1-3 0-0 3, Davis 14-19 6-6 36, Mirotic 5-14 3-3 16, Frazier 3-6 0-0 7, Holiday 7-13 4-6 19, Hill 2-5 1-2 6, Miller 4-7 3-3 13, Diallo 0-2 0-0 0, Randle 5-13 3-4 13, Okafor 2-2 0-0 4, Clark 1-2 0-0 2. Totals 44-86 20-24 119.
|CHARLOTTE (109)
Batum 1-7 0-0 2, M.Williams 2-4 0-0 5, Hernangomez 4-7 2-2 11, Walker 5-16 3-5 13, Lamb 4-8 2-3 11, Bridges 6-13 1-2 16, Kidd-Gilchrist 3-8 3-4 10, Kaminsky 7-10 4-6 19, Biyombo 0-0 0-0 0, Graham 3-7 0-0 8, Monk 1-5 2-2 4, Parker 3-6 4-4 10, Bacon 0-0 0-0 0. Totals 39-91 21-28 109.
|New Orleans
|29
|36
|22
|32—119
|Charlotte
|30
|26
|21
|32—109
3-Point Goals_New Orleans 11-32 (Mirotic 3-10, Davis 2-3, Miller 2-5, Johnson 1-2, Hill 1-3, Frazier 1-3, Holiday 1-4, Clark 0-1, Randle 0-1), Charlotte 10-36 (Bridges 3-6, Graham 2-3, Hernangomez 1-1, M.Williams 1-2, Kidd-Gilchrist 1-3, Lamb 1-4, Kaminsky 1-4, Parker 0-1, Monk 0-3, Batum 0-3, Walker 0-6). Fouled Out_None. Rebounds_New Orleans 50 (Davis 19), Charlotte 41 (Hernangomez, Bridges 8). Assists_New Orleans 30 (Frazier 9), Charlotte 25 (Walker, Parker 5). Total Fouls_New Orleans 25, Charlotte 19. Technicals_Walker. A_15,336 (19,077).