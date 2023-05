Camerún: Más de 30 mujeres secuestradas por separatistas

Click to copy

Click to copy

YAUNDÉ, Camerún (AP) — Más de 30 mujeres fueron secuestradas por rebeldes separatistas en Camerún, por protestar contra los impuestos ilegales que les cobraban los combatientes, informó el martes el gobierno. Las mujeres fueron secuestradas en Babanki, un pueblo agrícola de la región noroeste, junto a la frontera con Nigeria, declaró Simon Emil Mooh, el principal funcionario de la zona.

“Tenemos información fidedigna de que 10 de las mujeres, que son básicamente agricultoras y comerciantes, fueron torturadas con armas de fuego y machetes”, declaró.

Los separatistas cobraban cada mes a niños, mujeres y hombres, aplicaban impuestos a las parejas antes de que se casaran y obligaban a las familias a pagar 1.000 dólares para enterrar a sus parientes, explicó.

La nación centroafricana ha estado plagada de enfrentamientos desde que los separatistas anglohablantes lanzaron una rebelión en 2017, con el objetivo declarado de separarse de la zona dominada por la mayoría francófona y establecer un Estado independiente de habla inglesa.

El gobierno ha acusado a los separatistas de cometer atrocidades contra civiles anglohablantes. El conflicto ha matado a más de 6.000 personas y desplazado a más de 760.000, según el International Crisis Group.

El líder separatista Capo Daniel declaró el martes a The Associated Press que las mujeres fueron secuestradas a mediados de mayo. Afirmó que estaban siendo castigadas por dejarse manipular por el gobierno de Camerún. No reveló su paradero.

El ejército camerunés afirma que desplegó tropas para liberar a las mujeres.