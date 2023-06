Chris Paul se va a los Warriors y Jordan Poole con los Wizards tras canje

El empeño de Chris Paul por un campeonato de la NBA le llevará a los Warriors luego que Golden State alcanzó un acuerdo el jueves para un canje en el que enviarán a Jordan Poole a los Wizards de Washington, de acuerdo con una persona al tanto de la negociación.

La operación incluye el traspaso de fichas del draft, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el canje aún no ha sido finalizado y aprobado por la NBA.

ESPN fue el primer medio que informó sobre el acuerdo entre los equipos.

Los Wizards adquirieron a Paul procedente de Phoenix dentro del canje que hace una semana envió a Bradley Beal de Washington a los Suns.

Paul estuvo cerca de conquistar el campeonato en dos temporadas, pero los Warriors desbarataron su ilusión en ambas. En 2018, Paul y los Rockets de Houston lideraban 3-2 en la serie final del Oeste hasta que se lesionó, se perdió los últimos dos juegos y Golden State prevaleció rumbo al título de la NBA.

Y en 2019, los Warriors doblegaron a Paul y los Rockets otra vez, en las semifinales del Oeste. Golden State sucumbió eventualmente ante Toronto en las Finales de la NBA.

El traspaso debe brindarle a los Warriors flexibilidad financiera en futuras campañas.

Poole estaba por comenzar un contrato de cuatro años por 128 millones de dólares. Paul cobrará 31 millones en la próxima temporada y nada garantizado tras la misma.

Lidiará una función totalmente y distinta: ser suplente.

Suma 1.214 juegos en la temporada regular y otros 149 en los playoffs, titular en cada uno. Pero es poco probable que pueda desplazar a los escoltas Stephen Curry y Klay Thompson, fijos en el quinteto titular de Golden State.

Así que, a sus 38 años y rumbo a su 19na campaña en la liga, Paul se encontrará con un nuevo papel.

Pero el beneficio será ser parte de un equipo que será candidato al campeonato otra vez — han ganado cuatro en la última década. Es lo que le falta a Paul en su carrera. Jugó las Finales con Phoenix en 2001, pero los Suns dejaron escapar una ventaja 2-0 y perdieron ante Milwaukee en seis juegos.

El 12 veces ‘All-Star’ promedió 13,9 puntos y 8,9 asistencias la pasada campaña con Phoenix.

Poole, quien acaba de cumplir 24 años, se une a un equipo de Washington en plena reconstrucción. Promedió 20,4 puntos la pasada temporada, una que comenzó cuando su compañero Draymond Green le propinó un puñetazo a Poole en una práctica en el campamento de prácticas. Green pidió una breve licencia.