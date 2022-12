Messi, Mbappé y cía: El 11 ideal de AP en la fase de grupos

Click to copy

Click to copy

El delantero argentino Lionel Messi saluda a la afición tras la victoria 2-0 contra Polonia en el partido por el Grupo C del Mundial, el miércoles 30 de noviembre de 2022. (AP Foto/Jorge Saenz)

1 of 11

1 of 11

El delantero argentino Lionel Messi saluda a la afición tras la victoria 2-0 contra Polonia en el partido por el Grupo C del Mundial, el miércoles 30 de noviembre de 2022. (AP Foto/Jorge Saenz)

1 of 11

1 of 11

DOHA (AP) — Los periodistas que cubren el Mundial para The Associated Press han elegido a los jugadores más destacados del torneo hasta ahora para formar el once inicial ideal de la fase de grupos.

Spoiler: Lionel Messi y Kylian Mbappé forman parte de ese equipo, junto a otros que han colaborado en algunas de las muchas sorpresas que ha deparado esta Copa del Mundo y a otros que se están poniendo en el escaparate de cara al mercado de fichajes invernal.

La selección se ha realizado con el esquema 4-3-3 preferido por la mayoría de las selecciones en Qatar.

___

PORTERO: Wojciech Szczesny (Polonia)

Olvídese de Robert Lewandowski. Szczesny es la razón por la que Polonia ha llegado a los octavos de final por primera vez desde 1986. El arquero de la Juventus atajó penales a Arabia Saudí y Argentina, uno de ellos a Lionel Messi. Szczesny ha realizado también la que posiblemente sea la atajada del torneo, cuando desvió un disparo a bocajarro de Salem Aldawsari tras detener el primer lanzamiento desde los 11 metros del delantero saudí. Es el guardameta que más paradas ha realizado, 18.

ADVERTISEMENT

LATERAL DERECHO: Achraf Hakimi (Marruecos)

Hakimi trasladó su buen presente con su club, el Paris Saint-Germain, al Mundial y sus incesantes ataques desde la banda derecha de uno de los equipos revelación del torneo han ayudado a Marruecos a terminar en la cima de un grupo en el que estaban Croacia y Bélgica. Está empatado con el mayor número de faltas cometidas (13) y ha dado dos asistencias, incluyendo un pase a Youssef En-Nesyri para el gol de la victoria frente a Canadá.

LATERAL IZQUIERDO: Alphonso Davies (Canadá)

Canadá ha quedado eliminada, pero en Davies tiene un jugador que podría haber llegado fácilmente a las rondas eliminatorias. El lateral izquierdo de Bayern Múnich se lució en la desafortunada derrota de su selección por 1-0 ante Bélgica, a pesar de fallar un penal. Davies irrumpió en el área para anotar de cabeza el primer tanto de Canadá en un Mundial en la derrota con Croacia, antes de firmar un centro que se convirtió en un gol en propia puerta en la derrota ante Marruecos. Podría ser una de las figuras del torneo en 2026, en el que Canadá será una de las coanfitrionas.

DEFENSOR CENTRAL: Josko Gvardiol (Croacia)

ADVERTISEMENT

Conocido como “Little Pep” por el parecido entre su apellido y el del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, Gvardiol es la imponente figura que comanda la defensa croata, que ha concedido solo un tanto en tres partidos de la fase de grupo. Con solo 20 años es uno de los centrales más cotizados del fútbol europeo. Gvardiol juega con una máscara porque se rompió la nariz en un partido del Leipzig alemán el mes pasado.

DEFENSOR CENTRAL: Harry Souttar (Australia)

Souttar, el jugador más alto de esta Copa del Mundo con 1,98 metros (6 pies 6), está protagonizando una de las historias del torneo. A pesar de haber vuelto a jugar tras operarse el ligamento anterior cruzado semanas antes del Mundial, se ha arriesgado con sus intervenciones para abortar acciones de peligro. Esto ayudó a los aussies a mantener su puerta a cero contra Túnez y Dinamarca, y a clasificarse para los octavos de final por segunda vez en su historia. ¿Su próximo objetivo? Lionel Messi.

ADVERTISEMENT

CENTROCAMPISTA: Casemiro (Brasil)

Casemiro es el escudo en el centro del campo para una defensa brasileña que no encajó tantos en los dos primeros choques de la fase de grupos, lo que les ayudó a avanzar con facilidad a octavos. Es un experto en controlar los partidos y tiene una colocación perfecta para alejar el peligro en la base del centro del campo. Pero también ha demostrado su potencial ofensivo al anotar el tardío gol de la victoria frente a Suiza.

CENTROCAMPISTA: Antoine Griezmann (Francia)

Griezmann suele jugar justo al lado del delantero, pero el seleccionador francés Didier Deschamps lo ha colocado en otra posición, como uno de los jugadores de ataque en un centro del campo con tres hombres. Ha sido una revelación, encontrando espacios y demostrando su creatividad con pases largos y cortos. Ha generado 11 ocasiones, más que ningún otro futbolista en este Mundial. Griezmann disfruta de ser una parte de la elaboración de juego de Les Bleus.

ADVERTISEMENT

CENTROCAMPISTA: Bruno Fernandes (Portugal)

En su papel como creador de juego en Portugal, Fernandes participó en cuatro de los cinco tantos de su equipo (dos goles y dos asistencias) en las victorias sobre Ghana y Uruguay, que garantizaron su clasificación para octavos a falta de una jornada, antes de descansar en la derrota frente a Corea del Sur. Cristiano Ronaldo continúa acaparando el protagonismo en Portugal, pero es Fernandes, su excompañero en el Manchester United, quien dirige el espectáculo por detrás con su visión de juego y sus constantes carreras.

DELANTERO: Cody Gakpo (Holanda)

Gakpo, de 23 años, ya estaba solicitado antes del Mundial. Tras marcar en todos los partidos de la fase de grupos, prácticamente se ha asegurado un traspaso millonario en enero o al final de la temporada, con rumores que lo vinculan al Manchester United. Su aplomo ante la portería ha llamado la atención, además de su capacidad para anotar con ambos pies. Con Memphis Depay a medio gas, Gakpo está asumiendo la carga ofensiva de los holandeses.

ADVERTISEMENT

DELANTERO: Lionel Messi (Argentina)

Menos es más para Messi, de 35 años, en este Mundial. En la mayoría de los partidos se pasea, dejando que el juego se desarrolle sin intervenir, para explotar cuando tiene el balón. Su actuación en el decisivo partido de primera ronda contra Polonia fue inspiradora: se recuperó tras fallar un penal y guió a Argentina a la victoria. Ha anotado dos tantos y está a cuatro victorias del que sería su primera Copa Mundial, que definiría su legado.

DELANTERO: Kylian Mbappé (Francia)

Mbappé, la estrella del Mundial de 2018, se perfila como firme candidato a la Bota de Oro cuatro años después luego de anotar tres goles en sus dos primeros partidos. En el tercero salió como suplente. Mbappé juega en el lado izquierdo del trío de delanteros franceses para acomodarse a Olivier Giroud y parece estar cómodo en esa posición, utilizando su ritmo y capacidad para centrar — asistió a Giroud en uno de sus goles contra Australia — al tiempo que lanza oportunas carreras al segundo palo. Es futbolista con más disparos a puerta del torneo, 16.

___

Steve Douglas está en Twitter en https://twitter.com/sdouglas80