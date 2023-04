Telegram: Imposible cumplir petición de policía de Brasil

Click to copy

Click to copy

SAO PAULO (AP) — Telegram apelará la decisión de un juez de bloquear el acceso el acceso a la plataforma en Brasil por no entregar a la policía datos sobre actividades neonazis, ya que afirma que cumplir con la petición policial era “tecnológicamente imposible”.

En un comunicado difundido en su cuenta de Telegram, el director general de la compañía, Pavel Durov, dijo que cuando las leyes o requisitos locales inviables frenan la misión de su compañía —“preservar la privacidad y la libertad de expresión en el mundo”— a veces tiene que abandonar mercados.

Diversos gobiernos como Irán, China y Rusia han bloqueado a Telegram en el pasado.

Durov dijo que el juez federal brasileño que ordenó la suspensión el miércoles “solicitó información que es tecnológicamente imposible de obtener para nosotros”. Durov afirmó que estaba defendiendo el “derecho a las comunicaciones privadas” de los usuarios brasileños, sin dar más detalles.

Los usuarios de Telegram pueden publicar contenido en los canales que crearon o en aquellos a los que se unieron, o comunicarse en privado. La compañía afirma que los “chats secretos” entre usuarios pueden ser encriptados.

La oficina de prensa de Telegram, con sede en Emiratos Árabes Unidos, no respondió a las preguntas que The Associated Press envió por correo electrónico y mediante la aplicación a un representante de la compañía.

Además de ordenar el bloqueo de Telegram, lo que fue acatado por los proveedores de internet y telefonía, el juez impuso una multa diaria equivalente a unos 200.000 dólares por no cumplir con el requerimiento. Durov no dijo si Telegram pretende pagar.

Según el fallo de un tribunal federal en el estado de Espírito Santo, “los hechos presentados por las autoridades policiales muestran un claro propósito de Telegram de no cooperar en la investigación”. La policía tiene especial interés en los contenidos de Telegram relacionados con la violencia escolar.

El asunto tiene lugar en momentos en que Brasil enfrenta una ola de ataques en escuelas, incluido uno en noviembre en el que un hombre con una esvástica prendida en su chaleco mató a tiros a cuatro personas e hirió a 12 en la pequeña localidad de Aracruz, en Espírito Santo.

El gobierno federal de Brasil intenta erradicar la violencia escolar haciendo particular énfasis en la supuesta influencia nefasta de las redes sociales.

El año pasado, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la suspensión nacional de Telegram con el argumento de que había ignorado repetidamente las solicitudes de cooperación. Después de que la bloquearan durante cinco días, Telegram ofreció sus disculpas y afirmó no haber recibido los avisos del tribunal.