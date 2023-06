Tom Brady sigue teniendo mucho trabajo e impulso tras su retiro

Tom Brady realmente podría haberse retirado del fútbol, pero su disciplina e impulso perduran. El siete veces campeón del Super Bowl está disfrutando su retiro y a la vez se mantiene ocupado.

Se está preparando para su nuevo trabajo como comentarista en Fox Sports en 2024, se convertirá en dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas, y se está enfocando en sus marcas de ropa y artículos para el bienestar. También ha incursionado en la actuación: en la cinta “80 for Brady” el año pasado y en algunos comerciales graciosos para la compañía de renta de autos Hertz con la comediante Yvonne Orji.

Brady habló recientemente con The Associated Press sobre sus nuevos proyectos, si se sigue apegando a su estricto estilo de vida saludable, y si ese impulso se extiende a su faceta de padre. Las respuestas han sido acortadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Tienes tantos intereses y trabajos ahora. ¿Qué es lo que más te emociona?

BRADY: Es un gran año como para recalibrar algunas cosas distintas. Simplemente estoy tratando de establecer mis prioridades y permitir que mi tiempo y energía estén enfocados en ellas. A corto plazo, es estar allí para mis hijos y ser el mejor padre que puedo ser y estar lo más presente que pueda con ellos.

Y algunas de estas otras cosas probablemente son más a largo plazo: trabajar con Hertz, me encanta hacer eso. Invierto el tiempo y la energía en mi marca de ropa; mi marca de salud y bienestar obviamente es muy importante para mí. Tengo un pequeño negocio de medios en el que he estado trabajando duro, y luego obviamente trabajar con Fox y después pasar por este proceso de propiedad con los Raiders. Todo ello me da alegría en distintas formas.

AP: ¿Por qué decidiste invertir en los Raiders?

BRADY: Crecí en el Área de la Bahía. Mi equipo favorito eran los 49ers. El equipo al otro lado de la bahía eran los Raiders. Y son una franquicia icónica de la NFL. Cuando pienso en muchas de las personas que han influido en la NFL durante un largo periodo de la manera más positiva, Al Davis (ex propietario de los Raiders y gerente general) es una de ellas. Y él ya no está con nosotros, pero he escuchado historias increíbles. Y luego se presentó la oportunidad de convertirme en dueño minoritario en los Raiders, y fue un sueño hecho realidad para mí. Voy a desempeñar un papel muy pasivo.

Esto es algo que estoy interesado en hacer por el resto de mi vida. Esto no es algo a lo que me vaya a dedicar un año o dos. Tengo muchas responsabilidades con mi trabajo en Fox, que me tomo muy en serio. Pero si miro a lo largo de mi vida, tener la oportunidad de estar involucrado en la NFL es un sueño hecho realidad. Y si puedo ayudar a la NFL y seguir contribuyendo de una forma positiva, entonces esa ha sido una parte muy agradable de mi vida.

AP: ¿Fue divertido grabar los nuevos anuncios para Hertz?

BRADY: Tuvimos el mejor día. Literalmente nos reímos durante seis horas. Yvonne estuvo increíble. Estaba improvisando. Y es una actriz muy talentosa, muy chistosa. Así que pensé que había un montón de conceptos realmente interesantes y divertidos que surgieron a partir de ello.

AP: Te interpretaste a ti mismo, pero también a una especie de hombre serio. ¿Fue fácil o difícil?

BRADY: Hay un elemento de actuación y disfruto con esa parte. O sea, definitivamente no es es lo más natural del mundo. Quiero decir, obviamente llevo mucho tiempo delante de la cámara, así que me siento bastante cómodo, pero es un reto decir: ”¡Muy bien, acción (truena los dedos)!”, y ahora tienes que convertirte en un personaje. Aunque ese personaje pueda ser yo, soy yo interpretándome y no sólo yo, ¿sabes? Así que encontrar un nivel de comodidad al hacerlo lleva un poco de tiempo, pero entre más lo hago, más cómodo me siento.

AP: ¿Eres ese tipo de padre que dice: “vamos a hacer la tarea de verano”, o “vayan a ver los fuegos artificiales y hagan la tarea después”?

BRADY: No es lo que quieres escuchar cuando sales de vacaciones de la escuela tras un largo año, pensar en las lecturas de verano, pero es nuestra realidad. Así, vamos a pensar dónde tenemos que estar cuando empiecen las clases y vamos avanzando gradualmente y asegurándonos de que no estemos estudiando cuando sólo quede una semana. Apartaremos algo de tiempo (para ello). Pero los niños tienen un montón de cosas divertidas por delante y nos aseguraremos de que cubran sus bases de la escuela y se alejen de ella un poco y también permitirles ser niños, porque sólo se es niño una vez.

AP: ¿Has relajado tu estricto régimen alimenticio y de ejercicio ahora que ya no estás jugando fútbol americano?

BRADY: Soy bastante disciplinado (ríe). Pienso que simplemente ya se volvió parte de mi rutina diaria. Probablemente esa sea la razón por la que jugué tantos años, porque disfrutaba mucho ese proceso de hacer mucho ejercicio.

Me di cuenta que si quería jugar fútbol americano por mucho tiempo, tenía que tratar a mi cuerpo de cierta manera y no podía hacer trampa. Y ahora que he terminado, que me he retirado, mi cuerpo realmente se siente bien. Siento que aún tengo una larga vida por delante y quiero tener un estilo de vida muy activo, así que tengo que mantener un nivel de disciplina.

Definitivamente, algunos días me he dormido más tarde de lo que acostumbraba, quizás he tomado unos tequilas más de lo que solía en el pasado, y ciertamente he lanzado muchos menos balones de los que solía. Esas cosas son algo nuevas para mí, pero no me voy a desviar demasiado de donde he estado.