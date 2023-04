GM y Samsung anuncian una planta de baterías en EEUU

DETROIT (AP) — General Motors y la firma surcoreana Samsung SDI tienen previsto invertir más de 3.000 millones de dólares en construir una nueva fábrica de celdas de baterías en Estados Unidos, según dijeron las compañías el martes.

Las compañías no anunciaron la ubicación de la nueva planta, que se espera comience sus operaciones en 2026, según su comunicado.

GM y Samsung SDI tenían previsto operar de forma conjunta la planta, que fabricará celdas cilíndricas y prismáticas de níquel. Las compañías dijeron que se esperaba que creara miles de empleos.

Se trata del cuarto emprendimiento de GM para fabricar celdas de baterías. La empresa ha anunciado otros tres con la surcoreana LG Energy Solution. Una planta de 900 empleados cerca de Warren, Ohio, está empezando a producir celdas, mientras que las instalaciones de Spring Hill, Tennessee, y Lanson, Michigan, están en construcción.

El anuncio coincidía con una visita a Estados Unidos del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. Los dos países celebraban el 70 aniversario de su alianza con una cumbre que también incluía anuncios sobre esfuerzos de disuasión nuclear, ciberseguridad y otros temas de cooperación.

Samsung fue elegida como socia para la cuarta planta después de que algunas baterías del Chevrolet Bolt fabricadas por LG se incendiaran, lo que obligó a GM a retirar unos 142.000 vehículos debido a un problema de manufactura de las baterías. La operación costó a GM unos 1.900 millones de dólares, y la automotriz dijo que LG le había reembolsado el gasto.

La nueva instalación tendrá más de 30 horas de gigavatios de capacidad y aumentará la capacidad de GM para producir celdas de baterías en Estados Unidos a unos 160 gigavatios por hora cuando esté a plena capacidad, indicaron las compañías.

GM ha prometido vender sólo vehículos eléctricos para 2035. Señaló que debido a su enorme inversión en plantas de baterías y a una cadena de suministro norteamericana, seis de sus próximos modelos eléctricos pueden optar a las exenciones fiscales de 7.500 dólares. Se trata del Chevrolet Bolt and Bolt SUV, the Chevrolet Silverado electric pickup, the Cadillac Lyriq SUV and the upcoming Chevy Blazer and Equinox electric SUVs.