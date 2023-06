Angela Bassett y Mel Brooks recibirán Oscar honorarios

Quizá Angela Bassett se fue a casa con las manos vacías en los Oscar en marzo, pero la actriz dos veces nominada recibirá una estatuilla dorada este año después de todo, y además estará en muy buena compañía.

En noviembre, Bassett, Mel Brooks y la editora de cine Carol Littleton recibirán premios Oscar honorarios en los Premios de los Gobernadores, dijo el lunes la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Michelle Satter, directora experimentada y fundadora de los Programas de Artistas del Instituto Sundance, también recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt en el evento no televisado.

“La Junta de Gobernadores de la Academia está encantada de honrar a cuatro pioneros que han transformado la industria del cine e inspirado a generaciones de cineastas y cinéfilos”, dijo Janet Yang, presidenta de la Academia, en un comunicado.

La mayoría de los ganadores de los premios honorarios de la academia no han ganado premios Oscar competitivos. Sin embargo, Brooks es una excepción, ya que ganó un Oscar por el guion original de “The Producers” (“Los productores”). En la ceremonia, en 1969, dijo que quería “agradecer a la academia de las artes y ciencias y al dinero por este maravilloso premio”. En su discurso, que tuvo a la audiencia al filo de su butaca, también agradeció al protagonista del filme Gene Wilder tres veces.

Brooks, de 96 años, comenzó su carrera escribiendo para “Your Show of Shows” de Sid Caesar, y durante los siguientes 70 años escribió, dirigió, actuó y produjo para cine, televisión y Broadway. También escribió libros, incluido uno reciente de sus memorias. Se encuentra entre la rara raza de ganadores EGOT (artistas que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony). También recibió otras dos nominaciones al Oscar, por escribir la letra de la canción “Blazing Saddles” de John Morris y otra de guion por “Young Frankenstein” (“El jovencito Frankenstein”), que compartió con Wilder.

“Mel Brooks ilumina nuestros corazones con su humor y su legado ha tenido un impacto duradero en todas las facetas del entretenimiento”, dijo Yang.

Bassett, cuyos créditos incluyen “Boyz N the Hood” (“Los chicos del barrio”), “Malcolm X”, “Waiting to Exhale” (“Esperando un respiro”) y “How Stella Got Her Groove Back” (“Cómo Stella recuperó la marcha”), recibió su primera nominación al Oscar por su interpretación de Tina Turner en “What’s Love Got to Do With It” (Tina”) y su segunda a principios de este año por encarnar a una reina en duelo en “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”). La actriz de 64 años dijo a AP a principios de este año que “este momento ha sido tan especial, ha sido un punto culminante de mi carrera”.

Yang dijo en un comunicado que, “a lo largo de su carrera de décadas, Angela Bassett ha seguido ofreciendo actuaciones trascendentes que establecen nuevos estándares”.

Es posible que el nombre de Littleton no sea tan reconocible como el de las celebridades a las que se rinde homenaje, pero ha estado trabajando entre bastidores con los mejores cineastas durante casi cinco décadas. La originaria de Oklahoma de 81 años trabajó frecuentemente con Lawrence Kasdan y Jonathan Demme, editando películas como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”), “The Big Chill” (“Reencuentro”), “Swimming to Cambodia” y “The Manchurian Candidate” (“El mensajero del miedo”). Recibió su primera y única nominación al Oscar por “E.T. The Extra-Terrestrial” (“E.T. El extraterrestre”), la única película que ha editado para Steven Spielberg. También está casada con el cinefotógrafo y expresidente de la Academia John Bailey.

Los premios honorarios se otorgan por su destacada trayectoria y “contribuciones excepcionales a las artes y ciencias cinematográficas, o por un servicio destacado a la Academia”.

Por su parte Satter ha dirigido los famosos programas de artistas del Instituto Sundance durante más de 40 años, ayudando a los cineastas en las primeras etapas de sus carreras, desde Paul Thomas Anderson hasta Ryan Coogler.

Los Premios de los Gobernadores se entregarán el 18 de noviembre en el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.