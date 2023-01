Extremistas atacan oficina del gobierno regional en Somalia

Click to copy

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Extremistas vinculados con Al Qaeda irrumpieron en una oficina del gobierno regional en la capital de Somalia, dijeron testigos el domingo.

El fundador del servicio de ambulancias de Aamin dijo a The Associated Press que su equipo ha recogido al menos a 16 heridos del lugar del ataque. “Hasta ahora, aún no hemos recogido ningún muerto, aunque los disparos continúan”, agregó Abdulkadir Adan.

El grupo extremista al-Shabab se responsabilizó del asalto a la sede de la Administración Regional de Banadir en Mogadiscio.

Mustafa Abdulle, un empleado, en la sede dijo que el ataque comenzó con un atentado suicida antes de que hombres armados entraran y se enfrentaran a tiros con los guardias de seguridad. Agregó que la mayoría de los trabajadores fueron rescatados por las fuerzas de seguridad.

Al-Shabab a menudo lleva a cabo ataques en Mogadiscio. El año pasado, el gobierno federal declaró la “guerra total” al grupo extremista y ha recuperado varias comunidades que los combatientes capturaron en el centro y sur de Somalia.