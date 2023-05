Judge conecta un par de jonrones y Yanquis superan a Rays por 9-8

Click to copy

NUEVA YORK (AP) — Aaron Judge conectó un par de jonrones de dos carreras, Anthony Volpe encendió a los Yanquis al romper el récord de bases robadas consecutivas al inicio de su carrera de Joe DiMaggio y los Yanquis de Nueva York dieron la vuelta tras estar abajo por seis para vencer el sábado por 9-8 a los Rays de Tampa Bay.

El as de los Rays Shane McClanahan no pudo sostener la ventaja de 6-0 en el quinto episodio. Esto seis días después de que el as de los Yanquis Gerrit Cole desaprovechó que estaban arriba por 6-0 en la quinta entrada y perdieron por 8-7 en siete entradas ante Tampa Bay.

En un duelo de abridores estelares, el cubano Yandy Díaz conectó el primer grand slam de su carrera en una quinta entrada de cinco carreras frente al cuban Néstor Cortés, el inicio de una racha en la que 22 de 37 bateadores alcanzaron base en dos 1/2 entradas.

Judge, que portó tacos rosas por el fin de semana del Día de las Madres, encontró su ritmo tras pasar un tiempo en la lista de lesionados con una dolencia en la cadera. Conectó sus primeros jonrones desde el 19 de abril y tuvo su 29mo juego con varios cuadrangulares.

Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 4-2 con dos anotadas y cuatro empujadas, Randy Arozarena de 4-3 con una anotada y tres impulsadas. Los dominicanos Wander Franco de 5-1 con una anotada, Francisco Mejía de 4-2 con dos anotadas. El colombiano Harold Ramírez de 3-0.

Por los Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 3-0 con dos anotadas, Oswaldo Cabrera de 2-1 con dos empujadas.