Inglaterra pasa por encima de Senegal y se cita con Francia

JOR, Qatar (AP) — Inglaterra se sobrepuso a un titubeante inicio y venció el domingo 3-0 a Senegal para citarse con Francia, en un enfrentamiento por los cuartos de final del Mundial de Qatar que será de poder a poder. Literalmente.

Jordan Henderson, Harry Kane y Buyako Saka anotaron los goles con los que los ingleses despacharon con autoridad al campeón de la Copa Africana en el estadio Al Bayt, el escenario del duelo de cuartos el sábado próximo.

Henderson abrió el marcador a los 39, Kane aumentó a los 45 y Saka sentenció a los 57. Jude Bellingham fue artífice en los primeros dos goles.

El de Kane fue su primer tanto en este Mundial y el 52do de su trayectoria con los Tres Leones, poniéndose a uno de igualar la marca histórica en manos de Wayne Rooney. También dejó atrás a Gary Lineker como el máximo anotador de la selección en las grandes citas con 11 conquistas.

“No fue fácil especialmente en la primera media hora. Ellos lo hicieron difícil, pero pudimos abrir el marcador y luego fuimos mejores”, dijo Kane. “El sábado va a ser difícil ante un gran equipo. Son los campeones defensores y será una noche complicada”.

Inglaterra alcanzó las semifinales hace cuatro años en el Mundial de Rusia. Para repetir en esa instancia, tendrán que destronar a una Francia que a primera hora superó 3-1 a Polonia con un doblete de Kylian Mbappé.

Francia acumula nueve anotaciones en sus primeros cuatro partidos, cinco obra del astro del Paris Saint-Germain.

Inglaterra no contó con Marcus Rashford y Raheem Sterling en el ataque, el primero por decisión táctica del entrenador Gareth Southgate y el segundo por razones personales. Rashford, quien ingresó en el segundo tiempo, venía de marcar tres goles en la fase de grupos.

“Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y su familia, nosotros le mandamos los mejores deseos y esperamos verlo pronto”, agregó Kane.

Pero Southgate dispone de una amplia variedad de recursos como quedó en evidencia la noche del domingo.

“Fui paciente para poder marcar mi primer gol, ojalá sea el primero de muchos para mí, pero lo más importante fue que pudimos anotar de diferentes maneras y ángulos”, dijo Kane. “Es algo importante de cara a la recta final del torneo”.

Los ingleses llevan 12 anotaciones en Qatar para igualar la marca total de la nación en un solo Mundial y que impusieron en 2018.

También dejaron su arco imbatido por tercer partido consecutivo. En Medio Oriente sólo han encajado dos goles de Irán en la victoria 6-2 en su debut.

Con el triunfo, Inglaterra extendió su racha inmaculada ante equipos africanos, con cinco victorias en ocho partidos.

Senegal padeció la ausencia de tres de sus jugadores titulares. Lograron superar la primera fase como segundos del Grupo A pese a que en la víspera del torneo debieron descartar a su astro Sadio Mané por una lesión.

“Desafortunadamente no anotamos al inicio. No fuimos tan fuertes como podemos ser. No pongo excusas, pero nos faltaron algunos jugadores que nos pudieron aportar algo extra”, dijo Aliou Cissé, el técnico de Senegal. “Somos uno de los mejores equipos africanos, pero nos enfrentamos a uno de los mejores cinco equipos del mundo”.

Senegal pudo cambiar el rumbo del encuentro porque enhebró las primeras dos ocasiones claras de gol, incluyendo una a los 31 cuando Boulaye Dia sacó un tiro dentro del área que el portero Jordan Pickford desvió con el brazo izquierdo.

Inglaterra reaccionó y se puso al frente cuando Bellingham entró al área por derecha y retrasó una pelota para la llegada de Henderson, quien concretó desde la altura del punto de penal.

Con 32 años y 170 días, el capitán del Liverpool es ahora el segundo goleador más veterno de Inglaterra en una Copa del Mundo, después de Tom Finney, quien tenía 36 años y 64 días al marcarle a la extinta Unión Soviética en Suecia 1958.

Bellingham participó en el segundo gol cuando dominó un balón afuera de su área y recorrió 30 metros con ella antes de darle un pase a Phil Foden, quien asistió a Kane y el capitán convirtió con disparo el poste derecho.

Inglaterra lo liquido cuando Foden mandó un centro por izquierda para Saka, quien concretó con un toque suave por el centro del arco.