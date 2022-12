Click to copy

Alcaldesa de la Ciudad de México no fue hospitalizada de emergencia

LA AFIRMACIÓN: El 4 de diciembre la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue internada de emergencia en el Hospital de Nutrición de la capital mexicana.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Sheinbaum no ha sido hospitalizada, dijo a The Associated Press una vocera del gobierno de la Ciudad de México.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter dice erróneamente que Sheinbaum, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue internada de emergencia en el Hospital de Nutrición el 4 de diciembre.

Sheinbaum recientemente declaró que buscará contender por la presidencia en el 2024.

La alcaldesa es considerada una de las principales aliadas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la ha mencionado como una de sus posibles sucesoras.

La publicación con la versión falsa fue difundida por un usuario crítico de López Obrador y de su gobierno. Usuarios respondieron al tuit con críticas hacia Sheinbaum y el mandatario mexicano.

Pero no es verdad que Sheinbaum haya sido internada de emergencia el 4 de diciembre, dijo a AP en un mensaje de WhatsApp Paulina Silva, de Comunicación Social del gobierno capitalino.

Silva reiteró que no es posible que Sheinbaum haya sido internada ya que la alcaldesa rindió un informe de las acciones de su gobierno este lunes y apareció frente a medios de comunicación y funcionarios sin ningún problema.

Sheinbaum rindió el informe a cuatro años de haber asumido la administración de la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris ante funcionarios de su gobierno, del gobierno federal y simpatizantes.

“Ayer dio su informe de gobierno y estuvo desde temprano dando entrevistas por el informe”, dijo Silva.

Durante su informe Sheinbaum habló sobre programas sociales y los índices de criminalidad en la ciudad.

El Hospital de Nutrición no respondió a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

