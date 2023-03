Click to copy

Aspirante presidencial de México no aparece en foto con exmandatario cuestionado

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra al aspirante presidencial mexicanoLuis Donaldo Colosio Riojas junto con la legisladora federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Ruiz Massieu y el exdiputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Manuel Clouthier. Detrás de ellos, aparece un retrato del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también del PRI, cuestionado por irregularidades en su administración.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La foto fue alterada; la versión original solo muestra a Ruiz Massieu y Clouthier Carrillo, de pie frente a un retrato del fallecido excandidato presidencial, Manuel Clouthier del Rincón. Pero no aparece Colosio.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran la foto alterada para decir erróneamente que Colosio aparece sonriente con Ruiz Massieu y Clouthier frente al retrato de Salinas de Gortari, quien ha sido cuestionado por supuestos actos de corrupción durante su gobierno.

Colosio Riojas, actual alcalde de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, al noreste de México, es hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en campaña presidencial.

Salinas de Gortari gobernó México de 1988 a 1994. Críticos de Salinas de Gortari han cuestionado las acciones de su administración a la hora de aclarar las circunstancias del homicidio de Colosio Murrieta.

El magnicidio ocurrió cuando el entonces candidato del PRI terminó un acto proselitista frente a unas 4.000 personas en Lomas Taurinas, una colonia popular cerca de Tijuana, en Baja California, en el noroeste mexicano.

Las publicaciones cuestionan que Colosio Riojas aparezca sonriente junto con Ruiz Massieu y Clouthier con un retrato de Salinas de Gortari al fondo. Colosio Riojas ha sido crítico del PRI.

Pero la foto fue alterada. Al hacer reversiones de la imagen en Google, The Associated Press corroboró que la foto original solo muestra a Ruiz Massieu y Clouthier Carrillo y que al fondo no aparece un retrato de Salinas de Gortari sino del padre de Clouthier Carrillo.

La foto original fue difundida en las cuentas oficiales de Twitter de Clouthier Carrillo y Ruiz Massieu el 2 de marzo durante una visita de la legisladora del PRI a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, al noroeste del país.

Además, Colosio Riojas encabezó diversos actos públicos en Monterrey el 2 de marzo; no estuvo en Culiacán.

