Presidente mexicano no se arrodilló ante mandatario estadounidense y funcionarios

LA AFIRMACIÓN: El presidente estadounidense, Joe Biden, sometió al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y este se arrodilló ante él y ante otros políticos de Estados Unidos que lo acusaron de proteger narcotraficantes.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay registros oficiales o mediáticos que confirmen que Biden sometió a López Obrador y que éste se arrodilló ante él o ante otros funcionarios. La publicación en la que se hace dicha afirmación no presenta evidencia que la pruebe.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook asegura falsamente que López Obrador se arrodilló ante Biden.

“AMLO se arrodilló ante Joe Biden y los políticos de EUA: lo acusan de proteger a los n4rc0s. ‘El gobernador morenista Américo Villareal prefirió practicar alpinismo en lugar de buscar a los estadounidenses’”, dice un mensaje que acompaña una grabación en donde se lee la frase: “Biden sometió a AMLO. México sometido”.

En la grabación, un conductor habla del reciente secuestro de cuatro estadounidenses que ocurrió en el estado mexicano de Tamaulipas el pasado 3 de marzo y el posterior hallazgo de dos de ellos asesinados, uno herido y una mujer ilesa.

“Pasó lo que se temía. El asesinato de dos de los cuatro migrantes que fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas no podía ocurrir en peor momento. Algunos políticos estadounidenses presionan para encasillar a los cárteles mexicanos como terroristas. Echan más gasolina para alimentar la pira donde han colocado al gobierno de López Obrador”, dice el sujeto que aparece en pantalla.

El conductor señala que durante el fin de semana en que ocurrió el episodio, en Estados Unidos había indignación pero que, en México, las autoridades federales mexicanas minimizaron el asunto.

Después, el conductor sugiere que los estadounidenses secuestrados en Tamaulipas aparecieron porque el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el presidente mexicano.

Finalmente, en el video se presenta un fragmento de una conferencia en la que López Obrador criticó a los medios estadounidenses que informaron sobre el tema, los llamó amarillistas y los acusó de cubrir el tema con otros propósitos.

Sin embargo, The Associated Press revisó la grabación y no encontró ninguna evidencia que pruebe que López Obrador “se arrodilló” ante Biden o algún funcionario político estadounidense. Tampoco hay registros oficiales o mediáticos que confirmen esta afirmación.

Por otro lado, en el fragmento de la conferencia que se incluye en la grabación, la cual tuvo lugar el 7 de marzo, López Obrador rechazó cualquier injerencia de Estados Unidos en México.

“No estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos”, comentó el mandatario. “(...) Nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero”.

Además, el gobernador Villareal no practicó alpinismo el fin de semana que se registró el secuestro de los estadounidenses. La secretaría de Turismo publicó en su página de Facebook un video informando que el funcionario y otras personas habían escalado el Cerro del Bernal de Horcacitas el 28 de febrero, tres días antes de que ocurriera el secuestro. Villareal compartió fotografías de dicho recorrido el 5 de marzo y algunas de estas imágenes fueron utilizadas por algunos usuarios para asegurar falsamente que el funcionario había escalado el cerro en lugar de atender el caso de secuestro.

Luego de los hechos registrados en Tamaulipas, tanto medios de comunicación como políticos estadounidenses han criticado la estrategia de seguridad de la administración de López Obrador. Incluso ha habido representantes y senadores que han planteado que el Ejército estadounidense combata a los cárteles mexicanos, incluso en territorio mexicano.

Pero tanto el presidente mexicano como la Secretaría de Relaciones Exteriores han expresado un rotundo rechazo a la propuesta.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló la semana pasada que, además de ser una estrategia electoral, la medida sería impracticable. “México jamás permitiría algo así. Las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional”, dijo.

El 9 de marzo el presidente mexicano expresó: “Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos el ingreso de Fuerzas Armadas”. Luego detalló que la iniciativa que plantea esto y que fue presentada en enero de este año, además de irresponsable, es una “ofensa para el pueblo de México”, para su independencia y para su soberanía.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536