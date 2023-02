Significado de estatua recientemente inaugurada en Nueva York es tergiversado

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Una estatua “satánica” recientemente inaugurada en la corte de Nueva York fue creada para honrar a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsberg por apoyar el aborto en Estados Unidos.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La escultura está compuesta por diversos simbolismos que la autora utilizó para honrar a la mujer, según explicó en un comunicado. Aunque en ella sí hay un guiño a Ginsburg, decir que la escultura fue creada en honor a la jueza es inexacto, según dijo a The Associated Press la agencia de relaciones públicas de la artista.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente que se colocó una estatua satánica de oro para honrar a la jueza Bader Ginsburg, quien falleció el 18 de septiembre de 2020, por estar a favor del aborto en Estados Unidos.

“Colocan una estatua de oro con parecido a medusa sobre el techo del palacio de justicia en Nueva York. Creada por un artista pakistaní para honrar a la jueza de la corte suprema Ruth Bader Ginsberg por su apoyo a favor del aborto en EUA. Con apariencia de Carnero y su cabeza como medusa de mitología griega tiene varios aspectos como si fuera demoníaca”, dice un texto que está acompañado de cuatro fotografías, tres muestran dos esculturas doradas y una muestra a la escultura a un lado de Bader Ginsburg.

Las imágenes muestran la más reciente obra de la artista paquistaní-estadounidense Shahzia Sikander, “Havah… to breathe, air, life, 2023”, la cual está conformada por dos esculturas llamadas NOW y Witness que se encuentran en el Parque Madison Square y sobre el palacio de justicia respectivamente. Pero, aunque en el trabajo de Sikander sí se incluye un guiño a Bader Ginsburg lo que en realidad buscaba la artista era rendir un homenaje a la resiliencia de la mujer en términos generales.

“Lo femenino está en el centro de las dos esculturas. La forma de la figura es estilizada y enigmática. Es hembra y fluida”, explicó la artista en un comunicado. “Parte del cuerpo forma un bucle hacia fuera y dentro de sí mismo, en lugar de brazos y pies, ofreciendo una idea no fija a la noción del cuerpo, algo amorfo (...) Se niega a ser fijo, conectado a tierra o estereotipado. El cuerpo auto arraigado representa la resiliencia de la mujer, que puede llevar sus raíces a donde quiera que vaya”.

Juliet Sorce, representante de Resnicow and Associates, agencia de relaciones públicas de Sikander, reiteró que la obra no se creó para homenajear a la jueza. “Como se señala en la declaración del artista y el comunicado, la estatua está llena de simbolismo. El cuello de encaje decorativo de la estatua es un “guiño” a la jueza Ginsburg, como señala la Sra. Sikander, pero decir que la escultura fue creada en su honor no es exacto. El cabello trenzado se enrolla para parecerse a los cuernos de un carnero, identificado en las tradiciones orientales y occidentales como símbolo de fuerza; los brazos y los pies entrelazados reflejan un sentido de arraigo y autosuficiencia”, comentó.

Ambas esculturas de Sikander portan un cuello de encaje judicial de encaje en el cuello que recuerdan a la difunta jueza de la Bader Ginsburg sin embargo, la artista explica en su comunicado que el objetivo de este guiño es manifestar que la muerte de Ginsburg y la revocación del fallo Roe vs. Wade sobre el aborto representaron “un revés para el progreso constitucional de las mujeres”.

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo del caso Roe vs. Wade y revocó las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536