López Obrador no ayudó a Biden con crisis migratoria tras obtener concesiones

LA AFIRMACIÓN: Durante la llamada que sostuvo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el mandatario estadounidense Joe Biden éste último le rogó que lo rescatara y ayudara a detener el flujo migratorio que llega a la frontera sur de su país tras la cancelación del Título 42. López Obrador aceptó a cambio de tres condiciones.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación no muestra evidencia de que esto haya ocurrido, sólo presenta inferencias sin sustento. The Associated Press no encontró reportes oficiales o mediáticos que prueben que López Obrador prometió ayudar a Estados Unidos a detener el flujo migratorio tras obtener concesiones por parte de Biden.

LOS HECHOS: El 9 de mayo los presidentes de ambos países sostuvieron una llamada en la hablaron principalmente de migración. Tanto López Obrador como la Casa Blanca dieron a conocer los temas que trataron.

El mandatario mexicano informó en Twitter que en la llamada de alrededor de una hora habían reafirmado el compromiso de seguir trabajando juntos “en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Somos buenos vecinos y amigos”, escribió el presidente mexicano.

Por su parte, la Casa Blanca señaló en un comunicado que ambos mandatarios conversaron sobre los “esfuerzos en curso para fortalecer la relación bilateral”, especialmente “la importancia de mejorar la cooperación para gestionar la migración sin precedentes en la región”.

En ninguna de las comunicaciones oficiales se menciona que Biden haya llegado a un acuerdo con López Obrador a cambio de ayuda para detener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Tampoco existen reportes mediáticos que afirmen que eso ocurrió.

Una publicación en Facebook afirma falsamente: “Biden desesperado! Se desata una crisis migratoria. Pide ayuda a AMLO ()”. El mensaje incluye un video cuya portada señala: Biden sin salida! Ruega que AMLO lo rescate. Cedió a todo”.

La grabación muestra a un conductor refiriéndose a la llamada que sostuvieron los mandatarios la semana pasada. El hombre comenta: Biden “está desesperado por completo porque sabe que para detener esta invasión de migrantes ha pedido al presidente López Obrador muchos favores. Hoy le habló y le rogó que le ayudara a frenar esta ola de migrantes”.

Posteriormente el conductor señala falsamente que el presidente mexicano aceptó, pero “negoció muchas cosas” y dijo que pidió que se apruebe “la ley migratoria” (se refería a la ley minera), que no se vaya a ir al TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) a “tirar la reforma eléctrica” y “probablemente que se vaya Norma Piña (presidenta de la Suprema Corte de Justicia Mexicana)”.

Pero el conductor no muestra ninguna evidencia que pruebe que esta negociación ocurrió, sólo presenta un fragmento de una entrevista a Biden diciéndole a un reportero que habló con López Obrador durante una hora y que Estados Unidos está recibiendo una cooperación sorprendente por parte de México.

Luego el hombre lee el tuit de López Obrador sobre la llamada, el cual incluye una foto del presidente sonriendo, y dice: “Lo interesante es la foto en sí en donde vemos a López Obrador con una cara de pillo”.

Posteriormente, el conductor lee unanota del medio mexicano El Universal titulada “Canadá ve bien la Ley Minera, afirma Raquel Buenstro” y asegura que esto es una “concesión” que se dio tras la llamada de Biden. También comenta otra nota que informa que el gobierno no dará más concesiones de agua en 16 estados mexicanos donde Estados Unidos tiene fábricas” y asegura que también esto es una “concesión” de la administración de Biden.

Sin embargo, ambas notas fueron publicadas el 8 de mayo, un día antes de la llamada de Biden y López Obrador.

El conductor también señala que López Obrador le dijo a Biden que dejara de financiar a organizaciones no gubernamentales opositoras de su gobierno y que este cedió, pero de esto tampoco muestra ninguna prueba. AP también verificó esa afirmación falsa.

Sobre la remoción de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia mexicana el conductor muestra a manera de prueba una nota en la que se informa que Piña se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el 17 de marzo. Luego sugiere que “muchos fallos” en contra de reformas propuestas por la administración de López Obrador, incluida la electoral, se han dado por órdenes de Estados Unidos a través de Piña.

De este último tema, el conductor tampoco muestra ninguna evidencia que prueben que la afirmación es real.

