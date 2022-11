Click to copy

No hay registro de declaración de López Obrador sobre narcotraficantes

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña que desde el primer día de su gobierno los narcotraficantes cambiarían las armas por tractores y se convertirían en gente de bien.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No existe registro de que el mandatario haya hecho esta declaración durante su campaña para las elecciones de 2018. La cita apócrifa comenzó a circular en redes desde octubre de 2019.

LOS HECHOS: Usuarios de Facebook y Twitter difunden una imagen con una cita que atribuyen al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que supuestamente prometió acabar con grupos delincuenciales desde el primer día del inicio de su gobierno.

“‘Desde el 1er. día de mi gobierno, no al mes, desde el 1er día, los narcos cambiaran las armas por tractores y se convertirán en gente de bien, se los juro’ AMLO (sic)”, dice la publicación, que acusa que 30 millones de personas le creyeron.

Sin embargo, una búsqueda de The Associated Press entre las declaraciones del presidente en medios no encontró evidencia de que se haya hecho tal comentario.

Tras realizar una búsqueda refinada en Google y también en Facebook y Twitter la AP encontró que dicha frase empezó a circular en octubre de 2019, casi un año después de que López Obrador asumiera el cargo.

AP no encontró registros oficiales o mediáticos que confirmen que López Obrador mencionó la frase.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Oficina de la Presidencia de la República, confirmó vía mensaje de Whatsapp que el presidente no pronunció esa frase y que se trata de información falsa.

En enero de 2018, previo a la elección presidencial, López Obrador afirmó ante periodistas que acabaría con la guerra contra el narcotráfico en tres años, según informó El Financiero.

“Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados […]. A mitad del sexenio ya no habrá guerra”, comentó.