Diputada no colocó insulto en cartel en marcha de López Obrador

LA AFIRMACIÓN: La diputada mexicana Andrea Chávez Treviño llevó una pancarta con el mensaje: “En la calle codo a codo somos mucho + pendejos” durante la marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Una fotografía que la legisladora difundió en Twitter fue editada para incluir un insulto hacia los asistentes a la movilización; el mensaje original es “En la calle codo a codo somos mucho + que dos”.

LOS HECHOS: El presidente Manuel López Obrador celebró cuatro años en el cargo el domingo al encabezar la “marcha del pueblo”, una movilización en respuesta a una protesta de opositores hace dos semanas. Miles de personas lo acompañaron en su recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la Ciudad de México.

Entre las personas que asistieron, algunas portaban mensajes de apoyo al mandatario, como registró The Associated Press: “Es un honor marchar con Obrador”, “AMLO el presidente no está solo” o “Vengo acarreado. Porque apoyo al mejor Presidente de la historia”.

Pero en redes sociales se compartió una fotografía en la que aparece una mujer en la marcha, sosteniendo una cartulina con el mensaje: “En la calle codo a codo somos mucho + pendejos”.

“No pus si, no saben ortografía y tienen toda la razón, son mucho más…(sic)“, escribió una persona que compartió la fotografía. “La verdad no encuentro ninguna falla en lo que dice su cartel de la marcha de hoy. #MarchaDelAcarreo”, dijo otra persona.

Quien aparece en la fotografía es Andrea Chávez Treviño, diputada federal del partido Morena.

Al hacer una búsqueda en su cuenta de Twitter, AP encontró que ella difundió la imagen, con la pancarta “En la calle codo a codo somos mucho + que dos” en su cuenta de Twitter el 27 de noviembre a las 7:44 de la mañana, antes de que iniciara la marcha. Todas las publicaciones que incluyen el insulto fueron publicadas después de esta hora.

AP contactó vía Whatsapp a Alexandra Enríquez, asesora de Chávez Treviño, quien confirmó que la imagen fue manipulada para alterar el mensaje original, el cual aparece en el poema “Te Quiero” de Mario Benedetti.

De acuerdo con AP, López Obrador marchó entre cientos de miles de personas, algunos de quienes llegaron en centenares de autobuses, dos semanas después de que opositores a su gobierno organizaron una marcha en contra de su gobierno y su propuesta de reforma electoral.

