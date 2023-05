Click to copy

Guerra en Ucrania no ha terminado por golpe de Estado a Putin

LA AFIRMACIÓN: La guerra en Ucrania ha terminado luego de un golpe de Estado al presidente ruso, Vladimir Putin.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La guerra en Ucrania no ha concluido ni Putin ha sufrido un golpe de Estado.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook dice erróneamente que la guerra en Ucrania terminó tras un golpe de Estado a Putin.

Usuarios comentaron en la publicación como si se tratara de un hecho real. El video muestra imágenes de Putin, el presidente estadounidense Joe Biden y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Pero no es verdad que la guerra en Ucrania haya terminado tras un golpe de Estado a Putin.

En primer lugar, The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que haya ocurrido algo así.

Por ejemplo, el Ministerio de Defensa ruso informó este viernes sobre las acciones que ha tomado para incrementar la producción de armamento con el fin de continuar el combate en contra de Ucrania.

También la oficina de la presidencia informó que Putin encabezó la reunión del Consejo de Relaciones Interétnicas, que opera para fomentar la convivencia entre los grupos sociales en el país.

Por su parte, la presidencia ucraniana informó que, en su calidad de jefe de Estado, Zelenskyy agradeció a Arabia Saudita el apoyo que ese país ha dado a Ucrania en su lucha contra Rusia.

Además, el video que circula no provee ninguna evidencia de que la guerra en Ucrania haya terminado ni que Putin haya sufrido un golpe de Estado.

Las imágenes incluidas en el video tampoco tienen ninguna relación con hechos como los mencionados en la grabación.

Por ejemplo, el video que muestra a Biden en realidad corresponde a una conferencia de prensa en la cual informó el 16 de julio de 2022 desde Washington sobre acuerdos de su gobierno con Arabia Saudita para incrementar la producción de crudo.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas en torno al conflicto.

