Rosalía no pidió traer credenciales de elector a concierto en México

LA AFIRMACIÓN: La cantante española Rosalía dijo en un tuit el 10 de abril que quienes asistan a su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril deben llevar su credencial de elector para poder ingresar. La artista agregó que es un honor apoyar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Rosalía no tuiteó un mensaje así.

LOS HECHOS: Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México anunciaron el 10 de abril la realización de un concierto masivo gratuito de la cantante Rosalía en la principal plaza pública del país.

El anuncio lo hizo la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, a través de un video en TikTok en el que también apareció la secretaria de Cultura, Claudia Curiel.

En el video, Curiel precisó que el concierto ocurrirá el 28 de abril a las 8:00 de la noche.

Tras el anuncio, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en Facebook muestran el tuit apócrifo para decir falsamente que Rosalía pidió a sus seguidores acudir con sus credenciales de elector al Zócalo y lanzó un mensaje a favor de López Obrador.

El tuit falso aparece con fecha del 10 de abril y muestra la fotografía de la cantante con la paloma azul conferida por Twitter a usuarios verificados.

Pero no es verdad que Rosalía haya publicado un tuit como ese.

The Associated Press no encontró ninguna evidencia en las publicaciones en Twitter de que la intérprete de canciones como “Motomami” y ganadora de dos Grammy y ocho Latin Grammy haya difundido un mensaje así.

Tampoco existen indicios en la plataforma digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados, de que Rosalía haya publicado un tuit como el que circula.

El único mensaje que ha difundido Rosalía sobre su próximo concierto masivo en la Ciudad de México es un retuit que hizo de una publicación del 10 de abril de la Secretaría de Cultura de la capital mexicana con los detalles del evento.

La publicación de la Secretaría especifica que el concierto será de “entrada libre”, es decir, no habrá requisitos para acceder al área del concierto.

Además las autoridades de la capital mexicana no han anunciado ningún requisito para asistir al concierto gratuito.

El gobierno de la Ciudad de México ya ha organizado conciertos similares en el Zócalo con artistas internacionales como Justin Bieber y Paul McCartney. En esos conciertos, no se impusieron requisitos para asistir a los eventos.

