Publicaciones desinforman sobre el uso de aditivos en alimentos

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: La empresa Apeel, fundada por Bill Gates, contamina frutas y verduras con monoglicéridos y diglicéridos. Estas sustancias son tóxicas y causan aumento de vientre, dolores de estómago e inflamación del hígado.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Los mono y diglicéridos forman parte de la dieta humana, están presentes en algunos alimentos de forma natural y las empresas los añaden normalmente a varios productos, dijeron especialistas consultados por The Associated Press. Como aditivos, Estados Unidos los clasifica como generalmente seguros y México cuenta con un marco que regula su uso. La Fundación Bill y Melinda Gates financió a la empresa Apeel, pero el empresario no figura como su director o dueño.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en Facebook, Twitter y TikTok advierten erróneamente que el empresario Bill Gates pretende intoxicar a la población a través de la empresa Apeel, que utiliza mono y diglicéridos para recubrir alimentos vendidos en supermercados.

“Mantén los ojos bien abiertos para ver esta etiqueta (de Apeel) en el supermercado. ¡NO COMAS NADA CON ESTA ETIQUETA! Esta es una compañía fundada por el eugenista BILL GATES que utiliza mono y diglicéridos tóxicos para enfermarte”, aconseja una página en Facebook.

Un video que circula en TikTok acusa a Gates de estar colocando estos ingredientes y “por eso es que tú ves que hay muchas personas a quienes les aumenta el vientre últimamente, y un dolor de estómago, el hígado inflamado”. “Señores, Bill Gates nos está matando”, afirma.

Sin embargo, estas publicaciones desinforman sobre las moléculas, su toxicidad, su presencia en los alimentos y la fundación de la empresa.

La compañía Apeel Science comercializa un recubrimiento comestible para conservar frutas y verduras frescas durante más tiempo, que está hecho con grasas, específicamente monoglicéridos y diglicéridos.

Aunque pueden parecer sustancias extrañas, en realidad los monoglicéridos y diglicéridos son moléculas que se encuentran de forma natural en vegetales y carnes que han sido parte de la dieta humana, explica el doctor Carlos Ruis, profesor de la Facultad de Química de la UNAM.

“Cuando uno come cualquier grasa, metabólicamente, nuestro organismo empieza a cortar el triglicéridos, lo convierte en diglicérido y después en monoglicéridos. Finalmente lo convierten en ácido graso y corta la cadena para utilizarla para generar energía. Naturalmente, al tomar una grasa, nuestro mismo organismo lo está consumiendo”, detalla en entrevista telefónica con AP.

Apeel no es la primera empresa que añade estas moléculas de forma artificial en alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) registra su uso en el Códex Alimentarius como capas protectoras y abrillantadoras, antiespumantes, emulsionantes y estabilizadores.

Según su portal, algunas hortalizas frescas se recubren con estos aditivos “que actúan como recubrimientos protectores y/o contribuyen a conservar el frescor y la calidad de la hortaliza. Entre estos productos se incluyen, p. ej. los aguacates, los pepinos, los pimientos verdes y los pistaches”.

Victor M. Hernández Pimentel, investigador nacional de la Universidad Tecnológica de Corregidora, coincidió en que estas grasas han sido usadas previamente en la industria alimentaria para recubrir frutas o verduras ya que evita hongos y protege a los productos, pero también se añaden directamente a los alimentos para hacerlos más espesos o cremosos, como en el caso de los lácteos.

Al respecto de la toxicidad que argumentan las publicaciones, el especialista descarta que las cantidades normales puedan ser dañinas. “Son grasas a las cuales el cuerpo está acostumbrado a metabolizar”, dice en entrevista telefónica.

“Como ya nos han dicho muchas veces, el exceso causa daño. Una dieta alta en grasas va a traer problemas crónico-degenerativos, exceso de peso, sobrepeso, obesidad, presión arterial y una serie de problemas más. Pero realmente para la cantidad de estas grasas que se adicionan en ese recubrimiento no representan ningún peligro”, defendió.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) incluye a los monoglicéridos y diglicéridos en su lista de aditivos “generalmente reconocidos como seguros”, mientras que, en México, documentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) indican que cuentan con regulaciones sobre su uso.

“El argumento de que Bill Gates es el que está detrás de esto para dañar la salud creo que es un argumento totalmente falso”, concluye Rius Alonso.

La publicación también afirma que Apeel es una empresa de Gates, pero en una página del apartado de empresas financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates consta que Apeel Sciences recibió apoyo de desarrollo temprano en 2012 y nuevamente en 2015. Pero quien figura como director de la compañía es James Rogers.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .