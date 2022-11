Video no muestra enfrentamiento en México, es un videojuego

LA AFIRMACIÓN: Video muestra enfrentamiento entre soldados mexicanos y presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En él se observa cómo la tanqueta del Ejército hizo explotar dos automóviles.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video no corresponde a un enfrentamiento en México; los gráficos exhiben el escenario del videojuego Grand Theft Auto (GTA) V. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo a The Associated Press que no tienen registro de un suceso como el de la grabación.

LOS HECHOS: Usuarios de Facebook y Twitter comparten un video que supuestamente exhibe cómo miembros del Ejército mexicano “aniquilan” a presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Esta ciudad, ubicada en el noreste del país, tiene gran actividad del crimen organizado y este año se han registrado diversos diversos tiroteos. A finales de agosto murió Heidi, una niña de 4 años, presuntamente bajo fuego de militares.

En la grabación que circula se observa que, durante la noche, una tanqueta dispara y hace estallar dos vehículos que estaban estáticos, mientras una persona camina entre ellos.

“Bravo Ejército Mexicano, sin piedad, acabaron con sicarios en Tamaulipas. Ahí están sus abrazos”, dice un video subido a Tiktok, que acumula 9 millones de reproducciones. “NUEVO LAREDO BAJO FUEGO sin tregua aniquilan a sicarios en Tamaulipas Así se vivió el enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano (SEDENA) en contra civiles armados del ‘CO’ (sic)“, dice una publicación de Facebook.

En los comentarios, algunas personas usuarias de redes sociales advirtieron que este ataque podría interpretarse como una violación a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, otras personas dudaron de su autenticidad.

Sin embargo, este supuesto enfrentamiento no sucedió en México. En el video se observa la frase “Say no to Los Santos landfill in Blaine County”. AP buscó esta frase en Google y ubicó una fotografía del mismo fue publicada en 2014 en un foro digital dedicado al videojuego Grand Theft Auto (GTA) V, de la compañía Rockstar Games.

El anuncio aparece también en otros contenidos relacionados con GTA V: un video de Youtube, una galería de fotos en Imgur y un tuit.

AP se comunicó con la Oficina de Prensa de la Sedena. La dependencia informó vía telefónica que no tenía registro de un suceso así en Nuevo Laredo.

De enero a octubre de 2022, el gobierno mexicano ha contabilizado 344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en Tamaulipas.

---

