Camiones en un video no transportan objeto derribado en Alaska

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a camiones del gobierno de Estados Unidos transportando el objeto volador no identificado que fue derribado el viernes pasado en Alaska.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video circula desde el 29 de enero de 2023, dos semanas antes del derribo del globo en Alaska. Un vocero de la empresa Barnhart, cuyos tráilers aparecen en la grabación, confirmó a The Associated Press que no transportaban material relacionado con las Fuerzas Armadas o considerado de origen desconocido.

LOS HECHOS: Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos derribaron el viernes pasado un objeto volador en una costa del norte de Alaska que representaba un “peligro razonable” para la seguridad de los vuelos civiles, de acuerdo con la Casa Blanca.

Este fue el segundo de cuatro objetos voladores que Washington derribó en su espacio aéreo y el de Canadá en ocho días, aunque las autoridades solo han dado información acerca del primero, que identificaron como un instrumento de espionaje del gobierno chino.

Ante la combinación de estos eventos complejos y la falta de información oficial, varias publicaciones utilizaron un video en el que aparecen dos camiones transportando un objeto circular en una carretera para afirmar que eran los restos del artefacto derribado en Alaska.

Algunos usuarios de redes sociales y portales de noticias sugirieron que este video probaba la existencia de vida extraterrestre y que el gobierno estadounidense lo estaba tratando de ocultar.

Sin embargo, AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del clip y encontró que se ha compartido al menos desde el 29 de enero de 2023. Es decir, el video en cuestión se difundió días antes de que Estados Unidos derribara los cuatro objetos voladores.

En la misma grabación se puede apreciar que los camiones tienen el logotipo de Barnhart, una empresa estadounidense especializada en el transporte de carga pesada. Una revisión de su página web muestra vehículos similares a los del video.

Una entrada de su blog del 26 de enero de 2023 reporta el envío de una turbina y un generador de Minnesota a Canadá y en la fotografía aparece una carga circular, como la del video.

AP consultó vía correo electrónico a Barnhart. En un comunicado, Chris Teague, director de marketing, confirmó que eran sus vehículos, pero dijo que no transportaban carga relacionada con el ejército o de origen desconocido.

“Barnhart transporta habitualmente cargas sensibles o especializadas para clientes de los sectores público y privado, incluidos la NASA, sitios nucleares y varias instalaciones industriales”, comentó Teague en el comunicado.

Aunque indicó que no podía revelar la naturaleza de la carga o el nombre del cliente, confirmó que “el objeto no estaba relacionado con el ejército o de origen desconocido”.

