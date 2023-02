Click to copy

Video sobre huracán en Florida no es reciente, es de 2022

LA AFIRMACIÓN: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró emergencia por la inminente llegada del huracán Ian.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El gobernador de Florida no ha declarado emergencia por la llegada de un huracán en 2023. La publicación menciona al huracán Ian, que golpeó fuertemente el estado en septiembre del año pasado. Agencias meteorológicas de Estados Unidos no pronostican ningún ciclón tropical en los próximos días.

LOS HECHOS: Una publicación ampliamente compartida en Facebook en febrero de 2023 advierte erróneamente que un huracán golpeará próximamente en Florida, Estados Unidos, y que el gobernador Ron DeSantis declaró una emergencia en el estado.

“Ultimas noticias EEUU ¡FLORIDA EMERGENCIA! Huracán Ian golpe directo (sic)”, dice la publicación, difundida el 10 de febrero, junto con un video en el que aparece DeSantis y que acumula 36 mil visualizaciones.

En la sección de comentarios, algunos usuarios de la red social mostraron su preocupación, mientras que otros acusaron que los medios de comunicación no reportan esta supuesta advertencia.

The Associated Press revisó los canales oficiales del gobierno de Florida y de DeSantis y no encontró registro de alguna alerta de este tipo. De hecho, la División de Manejo de Emergencias de Florida pronostica que el 14 de febrero tendrá un clima soleado y seco, además de “cielos mayormente despejados y probabilidad casi nula de lluvia en todo el estado”.

El CentroNacional de Huracanes de Estados Unidos indica en su página web que no hay ningún ciclón tropical acercándose a alguna costa del país al día de hoy, y que la temporada de huracanes en el Atlántico comienza en junio.

En realidad, DeSantis dio este mensaje el 26 de septiembre de 2022, cuando el estado se preparaba para que el huracán Ian tocara tierra, como puede verse en este video, subido a Youtube en la misma fecha.

Como reportó AP entonces, el huracán Ian golpeó con tanta fuerza al estado que destruyó vecindarios enteros, arrastró botes desde el agua a las carreteras, arrasó playas e inundó casas. Hasta enero, se registraron 152 personas fallecidas en Estados Unidos por este suceso.

