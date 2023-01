Click to copy

Click to copy

Publicación sobre países aliados y Ucrania no es correcta

LA AFIRMACIÓN: De último minuto se dio a conocer que 50 países se unieron a Ucrania para derrotar a Rusia.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a una reunión reciente del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania cuya creación no es reciente, en realidad se creó a principios de 2022 para apoyar al gobierno de Ucrania tras la invasión de Rusia.

LOS HECHOS: El 26 de abril de 2022 el secretario de Defensa estadounidense , Lloyd J. Austin III, anunció la formación del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania para coordinar la asistencia militar y humanitaria brindada a ese país.

En ese entonces Austin anunció que el grupo conformado por más de 40 naciones llevaría a cabo reuniones presenciales o virtuales cada mes para reaccionar rápidamente a lo ocurrido en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“El grupo será un vehículo para que las naciones de buena voluntad intensifiquen nuestros esfuerzos, coordinen nuestra asistencia y se centren en ganar la lucha de hoy y las luchas por venir”, dijo el secretario de Defensa estadounidense el 26 de abril en la base aérea de Ramstein, Alemania.

Actualmente el grupo está conformado por 50 países, de acuerdo con distintas webs oficiales estadounidenses.

Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “Último minuto 50 Países se unen a Ucrania para derrotar a Rusia. Biden Quiere Liderar al Mundo”.

Pero esto es incorrecto, pues los países a los que se refiere el mensaje se reúnen para organizar la ayuda militar y humanitaria a Ucrania desde el 26 de abril de 2022. Los encuentros no son nuevos.

De hecho, el mensaje de Facebook está acompañado de un video en el que se habla de la séptima y más reciente reunión que sostuvo el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein el pasado 20 de enero.

También la portada del video afirma falsamente: “50 países se unen para bombardear bombardear a Rusia”, pero esto no es correcto.

En dicho encuentro, Austin instó a los representantes de 45 países a aumentar su ayuda militar a Ucrania, pero no dijo nada sobre reportear.

The Associated Press revisó el comunicado de prensa publicado en la web del Departamento de Defensa de Estados Unidos y no encontró ninguna información al respecto.

La AP reportó el 20 de enero que en la reunión Washington anunció un nuevo paquete de ayuda para Kiev de 2.500 millones de dólares, Polonia prometió el envío de cañones antiaéreos S-60 con 70.000 rondas de municiones, sistemas adicionales de defensa aérea Stinger, dos helicópteros M-17 de Letonia, dos helicópteros Mi-8 de fabricación rusa y docenas de cañones antiaéreos L-70 con munición de Lituania.

El nuevo ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que la meta es entregar las armas y el equipo necesarios a Ucrania para que las fuerzas recién entrenadas puedan usarlos “en algún momento antes de que lleguen las lluvias de primavera. Eso sería ideal”.

La llegada de las nuevas armas, tanques y vehículos blindados se produce mientras Ucrania libra intensos combates en torno a la ciudad de Bakhmut y la cercana ciudad salinera de Soledar, en el este del país. Se espera que el conflicto se intensifique en la primavera, reportó AP.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536