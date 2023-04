Click to copy

Click to copy

Los Simpson no difundió imagen de López Obrador en un ataúd

LA AFIRMACIÓN: La serie Los Simpson difundió una escena del fallecimiento del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay registro de que la serie haya difundido imagen alguna o video con un personaje alusivo a López Obrador. La imagen coincide con otra, que tampoco es oficial, de una caricatura del expresidente estadounidense, Donald Trump, en el mismo ataúd. Una ejecutiva de Disney confirmó a The Associated Press que se trata de información falsa.

LOS HECHOS: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el domingo que se había contagiado de COVID-19 por tercera ocasión y suspendió su asistencia a las habituales conferencias de prensa diarias.

Luego de su mensaje, usuarios de redes sociales compartieron información falsa y engañosa sobre el estado de salud del presidente. Algunos difundieron una imagen en la que aparece una caricatura de López Obrador, al estilo de la serie Los Simpson, dentro de un ataúd.

“No los quiero asustar pero los Simpson son los Simpson”, dice una publicación que difundió la imagen y que sugiere que esta serie ha predicho algunos eventos históricos. “AMLO sufrió un evento cardiovascular grave y tiene muerte cerebral”, dice otra publicación.

Sin embargo, AP hizo una búsqueda inversa de la imagen y encontró decenas de publicaciones en las que aparece una imagen similar: el mismo ataúd y un agente al lado, pero en estas imágenes se encuentra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no el mandatario mexicano.

La imagen de Trump en el ataúd circuló en internet desde febrero de 2017, pero medios de comunicación desmintieron en su momento que haya sido publicada en Los Simpson como una predicción de la muerte del entonces presidente estadounidense.

En respuesta a una consulta de AP por correo electrónico, Antonia Coffman, consultora ejecutiva de la serie, confirmó que la imagen que se comparte actualmente es falsa.

López Obrador, de 69 años, ha reconocido tener antecedentes de problemas cardiacos, aunque en su mensaje del domingo dijo que “mi corazón está al 100”.

El mandatario enfermó de COVID-19 a principios de 2021 y se recuperó después de recibir lo que en ese momento dijo que era un tratamiento experimental. En enero de 2022, anunció que había contraído la enfermedad por segunda ocasión durante un repunte de casos en el país.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .