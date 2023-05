Click to copy

Video de analistas mexicanos no es reciente, data de 2017

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un grupo de analistas y periodistas mexicanos pidiendo no votar por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las próximas elecciones del 4 junio en el estado de México, al centro.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación data de 2017 y fue difundida por una Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) en aquel año para llamar a la población a no votar por el PRI en los comicios de 2018.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en TikTok muestra el video de ONEA de 2017 para decir falsamente que el grupo de activistas que aparece en éste llamaron a no votar por el PRI en las elecciones del próximo 4 de junio.

En el video aparecen analistas mexicanos como Denise Dresser, Javier Sicilia, Enrique Galván Ochoa criticando el gobierno del PRI en el estado de México.

La publicación sugiere que el video es reciente y que fue lanzado en contra del PRI antes de las elecciones del 4 de junio en esa entidad.

Este año serán renovadas las gubernaturas del estado de México y de Coahuila, al norte. Ambas entidades actualmente son gobernadas por políticos del PRI

Pero al hacer búsquedas de palabras clave del video, The Associated Press corroboró que la grabación fue difundida en el 2017 antes de los comicios del 1 de julio de 2018, no es reciente.

En ese año fueron llevadas a cabo elecciones a nivel federal y en distintos estados del país, entre los cuales estaba el estado de México.

En aquel momento la ONEA, una organización nacional dedicada a denunciar la corrupción en México, promovió el voto en contra del PRI a nivel estatal y federal.

Aunque Dresser, Galván Ochoa y Sicilia han sido críticos del PRI, éstos no han aparecido en un video conjunto de la ONEA llamando a votar en contra de ese partido en las actuales campañas.

