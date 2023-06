Publicación tergiversa declaraciones recientes entre China y EEUU

LA AFIRMACIÓN: El mandatario estadounidense, Joe Biden, quería reunirse con el mandatario chino Xi Jinping, pero este último rechazó su invitación y declaró que la nación estadounidense probará la ira de China.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Los mandatarios no tenían planeado reunirse. La publicación se refiere a un anuncio que ocurrió a finales de mayo, cuando Estados Unidos informó que China rechazó una invitación para que los representantes de Defensa de ambos países se reunieran en el foro de seguridad Diálogo de Shangri-La, que se realizó el fin de semana en Singapur. No hay registros oficiales o mediáticos de que China haya amenazado a Estados Unidos.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala: “Biden quería reunirse a ‘dialogar’, pero Xi…”. El mensaje acompaña un video cuya portada muestra a ambos mandatarios y arriba se lee la leyenda: “Probarán la ira de China”.

En la grabación un narrador dice: “El mundo se ríe de Joe Biden y aplaude las acciones de Xi. Así quedó el mandatario estadounidense luego de que Xi rechazara su invitación a una reunión entre ambas nacionales. El mandatario se cansó de reuniones que solo benefician a Washington”.



Pero no existe evidencia de que el gobierno de Estados Unidos haya planteado un encuentro entre Biden y Xi que posteriormente rechazó el mandatario chino. The Associated Press no encontró reportes mediáticos u oficiales que probaran dicha afirmación.



El video en la publicación en realidad se refiere a que China rechazó la invitación de Estados Unidos para que se reunieran los representantes de Defensa de ambos países en Singapur.



El pasado 30 de mayo, AP reportó que China rechazó la invitación que se hizo a principios de mayo para que el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, se reuniera con el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, en el foro de seguridad Diálogo de Shangri-La que se realizó del 2 al 4 de junio.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, culpó a Estados Unidos y dijo que Washington debería “respetar seriamente la soberanía y los intereses y preocupaciones de seguridad de China, corregir de inmediato las irregularidades, mostrar sinceridad y crear la atmósfera y las condiciones necesarias para el diálogo y la comunicación entre los dos ejércitos”, informó AP.

Por otro lado, en la grabación no se menciona que Xi haya amenazado a Estados Unidos o que haya dicho que el país norteamericano iba a probar la ira de China. Tampoco hay evidencia oficial o mediática de que esto haya ocurrido.



El Pentágono informó el viernes que el secretario de Defensa de Estados Unidos estrechó la mano del ministro de Defensa Nacional de China al margen del foro de seguridad en Singapur, pero que no tuvieron un “intercambio sustantivo”.



El líder chino y el presidente de los Estados Unidos se reunieron al margen de la reunión del Grupo de los 20, de grandes economías, en noviembre en Indonesia, pero los contactos se han producido solo esporádicamente desde entonces, con solo reuniones paralelas en territorio neutral.



El secretario de Estado, Antony Blinken, canceló una visita a Beijing en febrero después de que Estados Unidos derribara un globo espía chino que había cruzado Estados Unidos. Más tarde se reunió con el principal asesor de asuntos exteriores del Partido Comunista, Wang Yi, en Austria.

China se negó a recibir una llamada telefónica de Austin para discutir el tema del globo, dijo el Pentágono.





