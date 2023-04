López Obrador no mandó fuerte mensaje a embajador de EEUU en México

LA AFIRMACIÓN: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un fuerte mensaje a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y le advirtió que en México no manda el presidente estadounidense, Joe Biden.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a unas declaraciones que el mandatario mexicano hizo durante una de sus conferencias de prensa diarias, pero en ella no mencionó a Salazar.

LOS HECHOS: En el encuentro con medios que tuvo lugar el pasado 22 de marzo, López Obrador se refirió a un reporte sobre las prácticas de derechos humanos en México durante 2022 publicado por el Departamento de Estado el pasado 20 de marzo.

El mandatario describió el informe como un documento sin sustento en donde se utiliza la calumnia. Luego agregó que, aunque algunos funcionarios del gobierno estadounidense, como el president, Joe Biden, y el enviado para asuntos climáticos, John Kerry, son respetuosos de la soberanía de México, algunas dependencias, como el Departamento de Estado, no lo son.

Tras revisar la conferencia de prensa completa The Associated Press confirmó que en la conferencia de prensa de ese día López Obrador no mencionó ni a Salazar ni a la embajada de Estados Unidos en México.

Una publicación compartida en Facebook asegura: “SENTONAZO AL EMBAJADOR! AQUÍ NO MANDA BIDEN”. El mensaje incluye un video en el que aparece una fotografía de López Obrador y otra del embajador Salazar. Sobre ellas se lee la leyenda: “Última hora. Pura politiquería. AMLO firme”.

En la grabación se asegura que López Obrador respondió a las declaraciones del Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken —no del embajador Salazar—, y se incluye un fragmento de la conferencia de prensa de López Obrador del 22 de marzo en la que habla del informe sobre derechos humanos, pero nunca menciona a Salazar.

El pasado 20 de marzo, el Departamento de Estado publicó el documento “Reportes de países sobre prácticas de derechos humanos 2022: México” en el que señala que hubo informes creíbles en México de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de policías, militares y otros funcionarios; desaparición forzada por agentes del Estado; así como torturas y trato inhumano por parte de las fuerzas de seguridad.

En el reporte, también se afirma que “la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento seguían siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción”, y se critica la violencia contra los periodistas en México.

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador respondió: “Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada”. Y recalcó que “en México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”.

El 22 de marzo, al ser cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham, Blinken declaró en una audiencia del senado que los cárteles de la droga mexicanos controlan partes de México. También dijo que el fentanilo que viene de México está matando a decenas de miles de estadounidenses y mexicanos.

Sobre estos comentarios, López Obrador aseguró el 24 de marzo en conferencia que eso es falso y que “no hay lugar en el país que no cuente con la presencia de autoridades”. El mandatario agregó: “Más fentanilo llega directamente a Estados Unidos y Canadá que a México”.





